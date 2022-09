La saison sportive de l’ASM débute ce samedi au Stade français, celle des contrats a déjà commencé. À l’image du Racing 92 la saison passée, Clermont fait face à une montagne de joueurs en fin de contrat. Outre le dossier Penaud érigé en priorité numéro une par Jean-Michel Guillon, dix-neuf joueurs sont concernés, dont quatorze dans le pack auvergnat. En première ligne, Étienne Falgoux, Rabah Slimani et Cristian Ojovan arrivent à la fin de leur bail en Auvergne. Selon nos informations, l’ancien pilier du Stade français ne prolongera pas et pourrait rejoindre le staff clermontois la saison prochaine. Le natif de Sarcelles a déjà entamé les démarches pour devenir entraîneur. Dans le même temps, Slimani a entamé une reconversion dans l’immobilier, comme il l’a confié pour le média Quinze Mondial.

Au poste de talonneur, la situation est également tendue. Étienne Fourcade et Adrien Pélissié sont en fin de contrat. Titulaire une majeure partie de la saison dernière, l’ancien grenoblois est un élément moteur de l’effectif et le club compte sur lui. Toutefois, le président Guillon n’exclut pas de se pencher sur le recrutement d’un talonneur international. Au poste de numéro 9, Clermont est également à un tournant. Quelques mois après le départ de Morgan Parra, Sébastien Bézy et Kevin Viallard arrivent à la fin de leur bail. L’ancien toulousain bénéficie d’une année en option, à l’inverse de son jeune coéquipier.

Sébastien Bézy (Clermont) face au Racing 92.Icon Sport

Propulsé numéro 1 à la mêlée, Bézy entame une saison charnière où ses performances devraient avoir un poids important dans les discussions. Même tendance pour Viallard, qui a vu débouler Baptiste Jauneau dans son rétroviseur. Deuxième dans la hiérarchie, le Corrézien doit affirmer son statut et être une solide alternative à Sébastien Bézy pour continuer son aventure auvergnate. Mais les plus grands chantiers de l’ASM se trouvent en troisième ligne.

Des flankers dépendants de leur début de saison

La troisième ligne clermontoise version 2022-2023 ressemblera-t-elle à celle de l'exercice 2023-2024 ? La question reste encore floue et les réponses se dévoileront avant janvier 2023. Arthur Iturria, Judicaël Cancoriet, Alexandre Fischer, Peceli Yato et Fritz Lee arrivent au terme de leur contrat avec des enjeux différents. Selon nos informations, les dirigeants auvergnats attendent de voir le niveau de jeu des deux internationaux français avant de les prolonger ou non. Le début de saison sera d’ailleurs le facteur principal d’une éventuelle prolongation. Pour Yato, la tendance serait à un départ en raison de ses problèmes de genou. Après avoir subi deux opérations, le Fidjien ne reviendra pas avant octobre.

Pour Fritz Lee, les débats sont ailleurs. Revenu sur la scène internationale avec les Samoa, le numéro 8 clermontois veut disputer la Coupe du monde en France. À trente-quatre ans, Lee entamera sa neuvième saison en Auvergne. À ce jour, sa prolongation n’est pas actée, mais l’ASM souhaite tout mettre en œuvre pour que le numéro 8 prépare sereinement le prochain Mondial. Enfin, la situation d’Alexandre Fischer dépendra de son état physique. Régulièrement commotionné et blessé, le troisième ligne montferrandais n’a joué que quatorze matchs l’année dernière.

Fritz Lee (Clermont)Icon Sport

À vingt-quatre ans, Fischer incarne l’avenir clermontois au poste de flanker mais cristallise également des sources d’inquiétudes quant à son physique. Dans ce contexte, le président Guillon souhaite également entrer "en action plutôt qu’en réaction". "Nous visons un voire deux troisième ligne de niveau international, selon nos prolongations. L’année dernière nous étions en réaction donc nous souhaitons bouclé le recrutement très vite pour avoir notre équipe 2023-2024 le plus tôt possible" expliquait l’ancien cadre de Michelin. À noter les fins de contrat de Tomas Lavanini, qui n'a pour l'instant pas donné satisfaction à Clermont et souvent absent, et des jeunes Espoirs Miles Amatosero et Edward Annandale.

Les dix-neuf clermontois en fin de contrat : Étienne Falgoux, Rabah Slimani, Cristian Ojovan, Étienne Fourcade, Adrien Pélissié, Sébastien Bézy, Kevin Viallard, Arthur Iturria, Judicaël Cancoriet, Alexandre Fischer, Peceli Yato, Fritz Lee, Tomas Lavanini, Miles Amatosero, Edward Annandale, Valentin Simutoga, Giorgi Dzamanashvili, Samuel Ezeala, Damian Penaud

Par Clément LABONNE