"Je ressens de la frustration évidemment, même si je pense que c’était un gros match. Mais je félicite le CO, ils ont été pragmatiques alors que nous avons réussi quinze bonnes premières minutes, et puis ensuite, ce fut difficile. Je pense qu’on a tout donné, mais si vous me demandez une image forte , c’est celle de ce dernier essai qui nous a fait mal à la tête. Après, je me dis que ça fait peut-être du bien de redescendre sur terre. On me parle beaucoup de la fraîcheur physique, mais c’est vrai qu’il faisait chaud mais je n’ai pas envie de chercher d’excuses. Je me dis aussi que Castres n’a pas terminé premier du Championnat pour rien. C’était à nous de trouver la parade et nous n’y sommes pas parvenus. Je pense que nous avons failli dans nos sorties de camp et dans le jeu au sol où ils nous ont grattés quelques ballons. Je pense qu’il ne faut pas tout jeter dans cette saison, mais on a dû cravacher pour se qualifier, et au final, il nous a peut-être manqué quelque chose dans les vingt dernières minutes. On aurait aimé offrir mieux aux joueurs qui s’en vont. Ils ont tellement donné pour le club. Sur un plan personnel, au sujet de la tournée du XV de France au Japon, je reste à la disposition de l’équipe nationale évidemment. Ça ne se refuse pas."