La saison du Stade Français Paris est décidément bien tourmentée. Déjà affaibli sur le plan sportif avec une peu glorieuse dixième place, le club de la capitale doit aujourd’hui faire face à de nombreux cas de Covid-19 au sein même de son effectif. Une situation sanitaire suffisamment inquiétante pour contraindre la Ligue nationale du rugby à reporter le Classico contre le Stade Toulousain. "À la suite de la détection d’un cas positif vendredi dans les rangs du groupe professionnel, la Ligue Nationale de Rugby a souhaité que le Stade Français Paris procède à un test de l’ensemble de son groupe professionnel. Ce test réalisé ce dimanche matin a révélé d’autres cas positifs ", a précisé le directeur sportif Thomas Lombard.

Trois semaines sans compétition

À l’instar d’autres clubs du Top 14, comme l’ASM Clermont Auvergne ou le Racing 92, Paris est touché de plein fouet par la nouvelle vague du Covid-19. Et la question est bien de savoir si d’autres cas se déclareront au cours de cette semaine si importante pour le club du Docteur Wild qui prépare un match capital face à Perpignan ? Pour l’heure, l’incertitude est entière. Avec déjà deux matchs reportés (Bristol en Champions Cup et Toulouse en TOP 14), les Parisiens n’ont plus goûté à la compétition depuis le 12 décembre et une large défaite contre le Connacht (36-9).

À l’occasion de la 12ème du Top 14, les Soldats Roses avaient disposé du Stade Rochelais (25-20) après avoir été menés 20 à 6. Un état d’esprit quelque peu rassurant. "On essaye de s’appuyer là-dessus. On essaye de se lâcher, de rester souder les uns aux autres. On remporte le match mais il ne faut pas s’enflammer non plus. On reste quand même inconstants et en bas du classement", rappelle le centre Alex Arrate.

"Aujourd’hui, on ne peut pas dire que le Stade Français vise d’être champion de France"

Mais avec trois semaines sans compétition, les Soldats Roses ne seront-ils pas handicapés au moment de recevoir une équipe de Perpignan accrocheuse, battue d’un fil à Aimé-Giral contre Castres (19-20) et qui pourrait revenir à hauteur de son adversaire du jour en cas de victoire à Jean-Bouin ? Une chose est sûre, ce match, s’il peut se tenir, aura sans doute du mal à cacher les difficultés actuelles d’un club parisien si loin de ses ambitions de début de saison et poursuivi par une inconstance et une indiscipline chroniques. "Quand on est compétiteur, on a toujours envie de gagner", glisse Arrate, avant de conclure avec lucidité : "Mais aujourd’hui, on ne peut pas dire que le Stade Français vise d’être champion de France... "