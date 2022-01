Baptiste Couilloud, serial marqueur

Baptiste Couilloud partage la place de meilleur marqueur d’essais avec l'ailier rochelais Jules Favre et le centre bordelais UJ Seuteni, avec sept réalisations. Mais le Lyonnais fait mieux puisqu'il n’a joué que huit matchs en quatorze possibles ! En termes de ratio essais par match, difficile de faire mieux. Si l’on se penche un peu plus, deux jeunes joueurs font mieux : Nathanaël Hulleu de l’UBB (2 matchs, 2 essais), et Aubin Eymeri du MHR (1 match, 1 essai).

Top 14 - Baptiste Couilloud (Lyon)Icon Sport

L’indispensable Tom Staniforth

Le deuxième ligne australien du CO est indispensable. Pourquoi ? C’est tout d’abord le joueur castrais le plus utilisé de l’effectif avec 927 minutes (13 matchs, 13 titularisations sur 14 possibles). Son seul match manqué ? Une défaite castraise à Paris. Tom Staniforth, en plus d’être un solide défenseur avec notamment 137 plaquages, ce qui en fait le deuxième meilleur plaqueur du Top 14 derrière le Biarrot Mathieu Hirigoyen (141), est très utilisé en attaque. Pour preuve, c’est le joueur qui porte le plus de ballons avec pas moins de 156 charges, soit le plus gros porteur de balle devant le numéro huit montpéllierain, Zach Mercer (145).

32 essais lors de la 14e journée

Les acteurs du Top 14 ont commencé l’année 2022 tambour battant ! 32 essais ont été inscrits lors de la dernière journée, en six rencontres puisque le match Montpellier - Toulon a été reporté, soit une moyenne supérieure à cinq essais par match ! Parmi les joueurs, trois d’entre eux ont inscrit un doublé : Waisea (Stade français), Federico Mori (UBB, en photo) et Léo Berdeu (Lou Rugby).