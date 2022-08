Baptiste Couilloud (Lyon)

Le demi de mêlée lyonnais conservera t-il son titre honorifique de meilleur marqueur d'essais ? Impressionnant la saison dernière, Baptiste Couilloud a marqué à onze reprises en "seulement" seize matchs de championnat. Mieux, il a conclu sa magnifique saison par une nouvelle réalisation sous le maillot du XV de France qui a permis aux Bleus de l'emporter lors du deuxième test au Japon... Rapide et vif, le numéro neuf du Lou a souvent été à la conclusion des actions des hommes de Pierre Mignoni. Le manager, parti à l'intersaison du côté de Toulon, a laissé place à Xavier Garbajosa. Ce dernier pourrait bien s'appuyer sur ce qui a fonctionné la saison passée sur les bords du Rhône, à savoir une charnière Couilloud-Berdeu, deux attaquants qui ont causé pas mal de dégâts dans les défenses adverses. De quoi permettre à l'international (10 sélections) d'empiler de nouveau les essais ? C'est possible oui...

Antoine Dupont (Toulouse)

Comment faire une liste de marqueurs d'essais sans évoquer le nom d'Antoine Dupont ? Alors certes, le demi de mêlée toulousain va manquer plusieurs journées pour évoluer avec le XV de France, les fameux "doublons", mais pour autant s'il reste sur la dynamique qu'était la sienne en fin de saison, à savoir quatre réalisations lors de ces cinq dernières sorties en championnat, l'ancien Castrais pourrait bien rivaliser dans ce classement... Très souvent bien placé grâce à ses capacités physiques et à sa science du placement, Antoine Dupont s'est fait une spécialité d'être au soutien intérieur de ses partenaires pour filer entre les perches adverses. Alors le meilleur joueur du monde aura t-il un nouveau titre honorifique ?

Juan Imhoff (Racing 92)

Avec 71 essais en Top 14 durant sa carrière, et avec le départ à la retraite de Maxime Médard, Juan Imhoff est le meilleur marqueur du Top 14 toujours en activité. Septième total de l'histoire de notre championnat, l'ailier international argentin (37 sélections) a l'occasion d'entrer un peu plus dans la légende. D'autant que son compère de l'autre aile Teddy Thomas est parti du côté de La Rochelle, le Puma pourrait bien être souvent à la conclusion des mouvements franciliens bien servi par la paire Fickou-Vakatawa...

Top 14 - Juan Imhoff marque un essai contre MontpellierIcon Sport

Ben Lam (Montpellier)

Un All Black à 7 chez le champion de France. Sur le papier, ça peut faire rêver... Sur le terrain aussi quand on connaît les capacités de l'ancien Bordelo-Béglais. Le Néo-Zélandais n'a pas mis longtemps avant de s'adapter au Top 14. Ben Lam a déjà inscrit onze essais durant ses deux saisons passées dans l'Hexagone. La majeure partie grâce à une puissance redoutable, dans un style que les Montpelliérains connaissent bien. Et pour cause, en 2020 le meilleur marqueur d'essais du championnat était Héraultais : Nemani Nadolo (à égalité avec Kylan Hamdaoui et Arthur Retière). Alors Ben Lam suivra t-il les pas du Fidjien ?

Matthis Lebel (Toulouse)

Dauphin de Tuisova lors de la saison 2020-21, Matthis Lebel est une valeur sûre de notre championnat pour finir les coups. Et à Toulouse, l'ailier est bien servi ! Lebel, c'est déjà 26 essais en cinq saisons et 58 matchs de championnat... Beau ratio ! Avec les arrivées de Retière et Capuozzo, Lebel va avoir à cœur de prouver qu'il a toujours sa place et qu'il demeure l'un des meilleurs finisseurs de l'Hexagone.

Davit Niniashvili (Lyon)

La facilité aurait été de mettre Josua Tuisova, le phénomène fidjien du Lou, déjà meilleur marqueur du Top 14 en 2021 avec 14 réalisations. Mais nous avons choisi un pari plus osé avec la présence de Davit Niniashvili. Le lutin géorgien n'en finit plus de grandir et d'impressionner. Auteur d'une fin de saison retentissante, et notamment d'une finale de Challenge Cup incroyable, l'enfant de Tbilissi pourrait bien être un des facteurs X de la ligne de trois-quarts lyonnaise qui a connu pas mal de changements avec les départs de Charlie Ngatai et Pierre-Louis Barassi. Niniashvili, quant à lui, est toujours là, bien décidé à franchir un nouveau cap !

Damian Penaud (Clermont)

Centre ou ailier ? Ailier ou centre ? Peu importe tant qu'il est sur le terrain. Et sur le terrain justement Damian Penaud apporte ce grain de folie et crée du danger partout, aux quatre coins du terrain. 34 essais en 79 matchs de Top 14, et 21 réalisations en 42 sélections, les chiffres parlent aussi pour lui. Cette saison, le natif de Brive sera une nouvelle fois attendu, peut-être même plus encore avec les départs de Morgan Parra et Camille Lopez. Et si c'était lui désormais le patron de la ligne d'attaque clermontoise ?

Madosh Tambwe (Bordeaux-Bègles)

Madosh Tambwe est inconnu du grand public en France. Et pourtant, l'ailier né à Kinshasa en RDC pourrait se faire un nom dans l'Hexagone. L'ancien des Sharks a inscrit huit essais en vingt matchs de United Rugby Championship l'an passé. Celui qui décrit le mieux Madosh Tambwe est sûrement son manager Christophe Urios. "Il aura un profil complètement différent de Ben Lam, expliquait Urios il y a quelques jours à la radio ARL. Madosh est un profil de sprinteur dans des petits espaces, il est très ‘gazé’ physiquement. Il a fait de l’athlétisme et du rugby à 7. Il est très à l’aise offensivement et sur les ballons en l’air." Voilà qui promet...

Madosh Tambwe (Bulls)Icon Sport

Teddy Thomas (La Rochelle)

C'est sûrement l'un des transferts de l'année... En signant à La Rochelle, Teddy Thomas est bien décidé à donner un second élan à sa carrière. Au cœur d'un recrutement impressionnant, les Maritimes ont réussi à faire venir l'un des meilleurs attaquants de notre championnat. Depuis 2016, Teddy Thomas compte au minimum dix essais par saison (Top 14 et Coupe d'Europe confondus) pour un total de 50 réalisations en 102 matchs de championnat. Dépassé dans la hiérarchie des ailiers du XV de France par Gabin Villière et Damian Penaud, l'ancien du Racing pourrait jouer encore plus en Top 14... et enfiler les essais ?

Waisea (Toulon)

Le titre de meilleur marqueur d'essais du Top 14, Waisea l'a déjà eu en 2017 quand le Fidjien avait inscrit 14 essais sous le maillot du Stade français. L'un des meilleurs du Top 14 la saison passée pourrait rapidement conquérir le public de Mayol. Avec un défi en tête, aller chercher Juan Imhoff parmi les meilleurs marqueurs de l'histoire du Top 14 toujours en activité. Pour le moment, l'Argentin le devance de quatre réalisations... Pour combien de temps encore ?