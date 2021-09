Alors que son équipe ne voyait pas le ballon en début de rencontre (10% de possession dans les 20 premières minutes), François Cros a redoublé d'efforts pour maintenir à flot le navire toulousain. Sur les 80 minutes de match, il a donc effectué 29 plaquages. Le casqué haut-garonnais réalise une performance défensive stratosphérique, l'une des plus significatives depuis qu'Opta analyse ces statistiques. Cette saison, il dépasse largement les 17 plaquages du Palois Martin Puech et du Castrais Tom Staniforth lors de la troisième journée et devient la deuxième meilleure performance de l'histoire, selon Opta.

Devant lui, se trouve le Rochelais Facundo Bosch qui avait atteint la mythique barre des 30 plaquages lorsqu'il évoluait à Agen en mai 2019. Toujours dans l'élite du plaquage et toujours à Agen, Jessy Jegerlehner, l'ancien pensionnaire du Top 14 avec le SUA, avait réalisé 27 tours de bras. Une performance éditée lors de 22ème journée en 2020-2021 mais rééditée lors de la 14ème journée deux ans plutôt.