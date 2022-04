Mai 2018 : en proie à de sérieux soucis financiers, le BO est relégué en Fédérale 1

Club phare du début des années 2000 (3 boucliers de Brennus remportés entre 2002 et 2006), le Biarritz olympique est rétrogradé en Pro D2 à l’issue de la saison 2013-2014. Quatre ans plus tard, le BO est toujours en seconde division, mais depuis plusieurs saisons, les finances du club basque sont dans le rouge, avec un bilan déficitaire.

Pendant longtemps, Serge Kampf, mécène du club, a soldé les dettes. Il décède en 2016. Au printemps 2018, Capgemini, la société qu’il a créée, arrête son contrat de sponsoring avec le BO, qui se retrouve face à de grandes difficultés d’un point de vue économique. En mai 2018, la DNACG (le gendarme financier du rugby) prononce la rétrogradation financière du club basque en Fédérale 1 à titre conservatoire, dans l’attente de garanties supplémentaires.

Juin 2018 : la famille Gave sauve le BO de la relégation

En juin 2018, Louis-Vincent Gave apporte entre 2 et 3 millions d’euros dans le club afin de satisfaire la DNACG et éviter au BO la descente en Fédérale 1. Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé prennent la direction du club basque, aux dépens du duo Bruno Ledoux-Benjamin Gufflet alors en place. Serge Blanco joue un rôle important dans les négociations. Nicolas Brusque fait partie du nouveau conseil d'administration.

Louis-Vincent Gave - BiarritzIcon Sport

2019-2020 : rénover Aguiléra pour équilibrer les finances

Si Louis-Vincent Gave a injecté une somme considérable afin de sauver le BO de la relégation, le bilan financier du club basque n’est pas bon. Trop de charges, pas assez de recettes et à la fin de chaque saison, LVG sait qu’il va devoir combler un déficit important. J’ai deux à trois ans pour trouver une solution afin de pérenniser le club, pour que celui-ci ne dépende pas que d’un seul homme ou d’une seule famille, déclare Jean-Baptiste Aldigé en février 2019. Pour lui, la solution s’appelle Aguiléra. La rénovation du plateau d’Aguiléra doit permettre au BOPB d’augmenter ses recettes et de disposer d’un centre d’entraînement digne de ce nom.

Printemps 2021 : l’hypothèse de la délocalisation

Dans le bureau du président Aldigé ou de la mairie, plusieurs versions du projet Aguiléra se succèdent, sans que la ville et le club pro ne parviennent à tomber d’accord. En mars 2021 Maider Arosteguy (Maire de Biarritz) déclare, chez France Bleu : "Le rugby professionnel nous amène dans des dépenses gigantesques et une collectivité de 25.000 habitants ne peut plus suivre financièrement". La direction du club basque envisage de délocaliser sa structure professionnelle. Les villes de Lille, puis Saint-Sébastien (Espagne) sont évoquées.

Automne 2021 : l’arrivée des "Galactiques" au sein de l’association, Couzinet président

Alors que Jean-Baptiste Aldigé souhaite délocaliser la structure professionnelle, Sébastien Beauville (président du rugby amateur) et son bureau s’opposent au projet (avril 2021). De là naissent de premières tensions entre la SASP et l’association. Beauville finit par démissionner de la présidence du rugby amateur (septembre 2021). Jean-Baptiste Aldigé souhaite que Serge Blanco le remplace.

Les "Galactiques" des années 2000 (Couzinet, Harinordoquy, Thion, Yachvili) sont finalement cooptés à la tête du rugby amateur. Couzinet en prend la présidence. Maider Arosteguy pose pour la photo avec eux, ce jour-là. Quel rôle a-t-elle joué ? “Elle est venue nous chercher et la mairie a fait le choix de venir nous soutenir”, explique Couzinet. Deux mois plus tard, lors d’une AG, Couzinet et ses anciens coéquipiers sont confortés dans ce rôle.

Top 14 - David Couzinet (Biarritz)Icon Sport

Hiver 2021 : Louis-Vincent Gave conditionne son apport pour financer Aguiléra au départ de David Couzinet

Après un différend survenu quelques mois plus tôt, Jean-Baptiste Aldigé et David Couzinet assurent vouloir repartir sur de bonnes bases. “Nous ne sommes pas fâchés. En tant que président de l’association, il faudra qu’on débute une relation”, dit notamment Couzinet (septembre 2021). En parallèle, la SASP a abandonné son projet de délocalisation de la structure professionnelle et retravaille avec la mairie autour d’Aguiléra.

Alors qu’un projet autour de 30 M€, sur le plateau d’Aguiléra, est en passe d’aboutir, Louis-Vincent Gave conditionne son apport (15 M€ minimum) au départ de David Couzinet de l’association. Gave et Aldigé lui reprochent des propos qu’ils jugent irrespectueux, tenus au mois de mars 2021. De plus, depuis maintenant plusieurs mois et après les différents conflits avec la précédente direction de l’association, le rugby professionnel est séparé de sa section amateur. Les dirigeants du club basque veulent retrouver le fonctionnement transversal qu’ils avaient mis en place à leur arrivée en 2018. Couzinet refuse de démissionner.

Janvier 2022 : la mairie annonce la création d’un centre d’entraînement à 3 km d’Aguiléra

Dans la foulée, Maïder Arostéguy officialise finalement la création d’un centre de formation multisports au quartier du Polo, à 3 km du stade Aguiléra. Le président du BO, Jean-Baptiste Aldigé, affirme ne pas avoir été concerté et assure que son club n’utilisera pas ce centre. "La mairie de Biarritz est arrivée au bout de son processus de maintenant deux ans, de mise à mort du BOPB. Nous en sommes à la sixième mouture sur ce projet. Nous avons eu des allers-retours, des oui, des non, des faits divers, des polémiques. À l’arrivée, ce n’est qu’une entreprise personnelle de Madame le Maire qui souhaite mettre à mal le club à travers ses dirigeants", estime-t-il.

Mars/avril 2022 : Blanco veut révoquer les "Galactiques" de la tête de l’association, puis se fait exclure

Début mars 2022, Serge Blanco annonce vouloir révoquer les "Galactiques" à la tête de l’association. Il convoque une assemblée générale ordinaire le 4 avril. David Couzinet, président de ladite “asso”, pointe du doigt des irrégularités dans la convocation lancée par Blanco. Il saisit la justice, qui doit trancher le 5 avril.

La veille, la réunion a quand même lieu. Pendant celle-ci, Serge Blanco apprend qu’il a été évincé de l’association par les “Galactiques” un peu plus tôt dans la journée, après que ces derniers aient lancé une procédure disciplinaire à son encontre. 204 personnes votent pour la révocation du bureau actuel (0 contre). Dans la foulée, la liste emmenée par Nicolas Brusque est élue à la tête du rugby amateur. Une élection synonyme de relations apaisées entre la SASP et l’association ? Brusque, qui entretient de bons rapports avec le président Aldigé, affirme : "nous voudrons retrouver une discussion avec le secteur professionnel."

Serge BlancoIcon Sport

Avril 2022 : l’affaire entre les mains de la justice

Le lendemain, les deux parties (Couzinet et son bureau d’un côté, Brusque et son équipe de l’autre) ont rendez-vous devant la justice. La juge des référés qui avait été saisie par les "Galactiques", d'abord pour l'interdiction de la tenue de l'AG et en suivant pour en suspendre les effets, ne répond pas favorablement à ces demandes. Elle met sa décision en délibéré au 19 avril prochain. En attendant, Nicolas Brusque est le nouveau président de l'Association du Biarritz olympique.