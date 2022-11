Le départ de Christophe Urios devrait coûter (très) cher à l'UBB. Démis de ses fonctions ce mardi matin par Laurent Marti, le manager bordelais quitte le navire sans aller au bout de son contrat, prévu en juin 2025. Selon L'Équipe, les deux années et demi de contrat restantes devraient coûter 1,2 million d'euros au club girondin. Une somme colossale, puisque Christophe Urios avait prolongé son contrat en décembre dernier et devait davantage incarner le projet bordelais. "Christophe est un homme essentiel dans notre projet de club. Nous avons des objectifs très ambitieux, pour les atteindre l’Institution UBB doit s’entourer des meilleurs éléments" déclarait Laurent Marti à l'époque. Le principal intéressé s'était également réjoui de "continuer l'aventure bordelaise jusqu'en 2025" sur son compte Twitter.

Urios-Jalibert : la moitié du projet s'envole

Cette prolongation s'inscrivait juste après celle de Matthieu Jalibert, en octobre 2021. Tête de gondole du projet porté par Laurent Marti, le demi d'ouverture international (19 sélections) avait également prolongé son bail jusqu'en 2025 et se réjouissait ensuite de la prolongation de son manager. "La prolongation de Christophe et d'autres grands joueurs à joué aussi. Globalement, je n'avais pas de raison de quitter le club. Surtout, le fait qu'il y ait des joueurs importants qui ont signé a joué dans la balance. J'étais très content que Christophe Urios prolonge parce que je pense que pour gagner des titres, on a besoin d'un manager et d'un staff comme on a actuellement." appréciait l'ouvreur en janvier dernier.

Mais dix mois plus tard, la moitié du projet a donc volé en éclat et Matthieu Jalibert a commencé à se poser des questions sur les ambitions du club en juillet dernier. Pour autant, le départ de Christophe Urios pourrait être un bon signal pour le demi d'ouverture girondin, dont les relations entre les deux hommes s'étaient refroidies ces derniers mois.

Par Clément LABONNE