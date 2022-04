De retour dans son club formateur après une saison complète avec France 7, Mathias Colombet s’est montré à la hauteur des attentes placées en lui. Titulaire à 13 reprises cette saison, polyvalent à l’arrière et à l’aile, Colombet s’est imposé comme une valeur sûre et un véritable atout des lignes arrières béarnaises. Cette prolongation représente une réelle satisfaction pour le natif de l'Aire-sur-l'Adour. "Le groupe et le staff sont super, le climat et l’atmosphère au sein du club sont très positifs. Tout se passe très bien depuis cet été. Nous sommes sur une bonne dynamique, on progresse et on joue de mieux en mieux. Tout ça en prenant beaucoup de plaisir. Nous sommes en train de forger un véritable état d’esprit propre à la Section Paloise. Tous ces éléments m’ont convaincu de rester, d’autant plus que je suis chez moi."