Ce lundi, la mauvaise nouvelle tombait. George Moala, pièce majeure de l'effectif clermontois, mettait un terme à sa saison. La raison ? "Une entorse du médio-pied droit associé à un arrachement osseux", survenu lors du huitième de finale retour de Champions Cup, sur la pelouse de Leicester. Une annonce qui a eu l'effet d'un séisme pour les supporters clermontois, habitués à voir leur centre néo-zélandais dominer le centre du terrain à chacune de ses apparitions, et influer positivement sur le niveau global de l'équipe.

Sans leur fer de lance, les Auvergnats se retrouvent bien embêtés, alors qu'ils sont toujours en quête d'un éventuel top 6. Huitième du classement à trois petits points du Racing 92 (sixième), l'ASM se déplace samedi à Castres pour jouer une rencontre qui devrait être celle de la dernière chance. Et comme si la mission n'était pas assez difficile sans Moala, Jono Gibbes devra aussi faire sans son autre meilleur élément cette saison : Damian Penaud.

En manque de centres

L'ailier international était sorti sur blessure lors du derby face à Brive, en avril dernier, en raison d'une cheville en vrac. Une absence de six semaines avait alors été diagnostiquée. Clermont perdait non-seulement son meilleur attaquant, mais aussi un joueur polyvalent, qui jouait de plus en plus en tant que deuxième centre avec les Jaunards, pour compenser un manque de spécialistes. Parce que oui, le manque se faisait déjà ressentir au milieu du terrain, où Apisai Naqalevu, qui s'est fracturé le bras en milieu de saison, ne reviendra pas pour le sprint final.

Top 14 - Damian Penaud (ASM Clermont) s'est blessé contre BriveIcon Sport

Aussi, il faut aussi rappeler que Tani Vili est écarté du groupe pour des raisons extra-sportives. Heureusement donc que Jean-Pascal Barraque est très récemment revenu de sa blessure au pied et que Wesley Fofana semble être débarrassé de ses récents déboires physiques. Malgré cela, le problème des lignes arrières ne se résume pas seulement au niveau des centres.

Un manque d'automatismes à prévoir

Kotaro Matsushima, qui a joué 21 matchs cette saison, est lui aussi forfait pour "de nombreuses semaines". Touché à l'épaule, il manquera à coup sûr dans le fond du terrain. L'arrière Nippon avait, ce samedi, été suppléé par l'habituel ailier Cheikh Tiberghien en 15 contre Leicester. Mais cela n'a fait que déshabiller Paul pour habiller Jacques et le problème s'est décalé sur les ailes. Si O'connor et Raka avaient assuré en Angleterre, ce dernier s'est blessé aux ischio-jambiers en début de semaine et est incertain face à Castres.

Le retour à la compétition de Samuel Ezeala permettra de combler le manque mais Clermont semble donc sur un fil au niveau de ses lignes arrières. Des joueurs tout juste de retour de blessure vont devoir enchaîner les matchs et les grosses performances pour permettre au club de trouver un second souffle lors du sprint final. Surtout, les lignes arrières clermontoises souffrent d'un mal récurrent : un manque de continuité, qui empêche les joueurs de garder des automatismes, et donc de performer. À Clermont, la fin de saison s'annonce aussi tendue que périlleuse.