La série d’invincibilité à Marcel-Michelin continue pour Clermont ! Les joueurs de l’ASM remportent le derby à Brive, 41-10, et restent dans la course pour accrocher le Top 6 en fin de saison. De l’autre côté, Brive poursuit sa terrible série à l’extérieur, avec une onzième défaite en autant de matchs cette saison en championnat. Dominateurs, les joueurs de Clermont ont tout fait pour aller chercher le bonus offensif, et ont été récompensés dans les dernières secondes !

L’ASM a fait le travail ce samedi après-midi dans ce derby du Massif Central. Emmenés par un Morgan Parra appliqué au pied, les Clermontois ont assuré l’essentiel avec la victoire bonifiée grâce à 5 essais, 41-10 ! Poussés par les supporters présents à Marcel-Michelin, les hommes de Jono Gibbes ont tout de suite marqué leur territoire avec le neuvième essai de la saison pour Alivereti Raka, dès la 3eme minute de jeu. Les Brivistes auraient pu être sonnés après cet essai concédé dès les premières secondes, mais au contraire cela semble avoir réveillé les hommes de Jeremy Davidson. Après une touche à 5 mètres, Fa'aso'o fait parler sa puissance et permet aux Brivistes de relancer la rencontre (9eme). Malheureusement pour les visiteurs, ils ne vont plus réussir à approcher la ligne d’en-but clermontoise de la première période, se heurtant au mur jaune à plusieurs reprises.

En face, Clermont multiplie les offensives, enchaîne les phases rapides sur les ailes mais commet beaucoup d’erreurs au moment de conclure … sauf à la 32eme minute ! Lancé sur l’aile par Marvin O'Connor, Fritz Lee est inarrêtable. Malgré le plaquage de Tuicuvu, le Samoan passe la ligne et permet à Clermont de faire le premier break dans la rencontre (20-5). Devant au score, Clermont a plusieurs occasions de creuser l’écart avec des pénalités face aux poteaux, mais les Jaunards ont en tête le fameux point de bonus offensif.

Parra remporte son duel face à Hervé

Dans cette rencontre il y avait un duel de buteur, entre Morgan Parra et Enzo Hervé. Et malheureusement pour le second, l’international français a aisément remporté ce match à distance avec un sans faute au pied ! Le Clermontois quitte le match avec un superbe 6 sur 6, tandis que son adversaire a lui connu tout le contraire. Le match a mal démarré pour l’ouvreur de 23 ans, qui a vu sa transformation être … contrée par un Clermontois ! Pas en confiance, le Français va manquer la cible lors de ses deux autres tentatives (23eme, 52eme), un match à oublier !

Moala prend les choses en main

Comme lors de la première période, Clermont va tout de suite se porter à l’attaque, et être récompensé ! Après une passe de Giorgi Beria, George Moala place un démarrage qui laisse la défense briviste sur place et permet aux Clermontois d’entrevoir le bonus offensif (44eme) ! A un petit essai d’aller décrocher ce dernier, l’ASM va pourtant se faire surprendre par Brive et plus particulièrement par Retief Marais. Après un ballon cafouillé au milieu de terrain, le Sud-africain récupère le ballon au sol et remonte le terrain pour aller inscrire le deuxième essai de son équipe (51eme). Le sursaut d’orgueil des visiteurs ne sera que de courte durée. Placé au centre pour ce match, Damian Penaud inscrit le quatrième essai des Jaunards après un bel exercice de fixation (56eme), le tant recherché bonus offensif est de nouveau dans le viseur clermontois !

Et les locaux vont longtemps courir après ce dernier, la faute à une fin de match hachée, mais surtout à un gros coup de frayeur avec la sortie sur civière de Guillaume Galletier, totalement k.o après avoir reçu un coup au niveau de la tempe. La libération pour tout le peuple clermontois arrivera à la 77eme minute, avec le doublé de Moala ! Seulement deux minutes après s’être vu refuser (logiquement) un essai, le Néo-Zélandais va ce coup-ci au bout, et emmène avec lui trois adversaires dans l’en-but ! Le bonus offensif est enfin dans la poche de l’ASM, le coup est parfait pour Jono Gibbes and Co.

Ce succès complet permet aux joueurs de l’ASM de remonter à la 7eme place et surtout d’être à un petit point du LOU, actuellement 6eme ! De l’autre côté, Brive reste 12eme du Top 14 et compte tout de même 7 points d’avance sur l’USAP, mais attention le maintien est loin d’être dans la poche, surtout avec un déplacement du côté de … Perpignan dans deux journées !