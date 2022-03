Il s’agissait presque d’un match à quitte ou double pour l’ASM, qui n’avait jamais réussi à enchainer trois succès de rang cette saison et qui profite d’un calendrier lui octroyant trois réceptions d’affilée pour dominer cette fois Bordeaux-Bègles, après avoir fait tomber Perpignan et Lyon lors des deux précédents week-ends. D’autant que les Jaunards n’avaient pas le droit à l’erreur dans la course à la qualification, et ils se devaient de s’imposer devant leur public pour continuer à y croire. Menés 9 à 16 à la mi-temps et tout proche d’être breakés au retour des vestiaires, ils se sont en plus accrochés pour renverser ce duel.

La grosse occasion manquée à la 46ème minute par les Girondins – qui ont manqué de réalisme durant cette partie malgré des espaces – ajoutée à l’exclusion de Kane Douglas pour un plaquage dangereux sur Kotaro Matsushima (58e) ont fait basculer la partie. Entre ces deux situations, Alivereti Raka est parvenu à transpercer la défense d’une action en première main derrière une touche pour permettre l’égalisation (48e, 14-16 puis 16-16). Et un autre carton jaune contre Ben Tameifuna en fin de partie (67e), pour accumulation de fautes en mêlées, a permis à Clermont de se détacher suite à un essai de pénalité (69e, 29-19).

L’UBB poussait pour le bonus offensif, elle repart avec un point de bonus défensif

L’équipe la plus efficace s’est donc imposée, et ce alors que l’UBB avait pourtant dominé le premier acte, grâce à deux premiers essais. Tout d’abord celui du jeune et talentueux Louis Bielle-Biarrey, décalé dans le couloir après un mouvement de trois-quarts et une passe entre les jambes de Gatien Massé (19e, 3-11). Puis Mahadamou Diaby avait franchi la ligne sur une action confuse, voyant Lesgourgues franchir la ligne dans la continuité d’un mouvement de Mori, sans parvenir à aplatir en raison de Raka, mais profitant d’un ballon relâché pour réaliser la décisive pression de haut en bas (24e, 6-16). Le dernier essai de Rémi Lamerat en toute fin de partie, sur une action côté ouvert et après une brèche ouverte par Dubié, a tout de même été synonyme de point de bonus défensif pour les hommes de Christophe Urios.

Un moindre mal pour eux même s’il ne permet pas de reprendre la 1ère place du TOP 14 perdue la veille au détriment de Montpellier, et d’éviter une cinquième défaite de suite. On pourra également insister sur l’importance des buteurs, avec un Morgan Parra plus que jamais précieux et auteur de 17 points (6 sur 7), tandis que François Trinh-Duc n’a pas été en réussite, avec seulement 9 points inscrits (3 sur 7). Les Auvergnats réalisent du coup une bien belle opération en vue des phases finales car ce match en retard leur permet de remonter à la 8ème place, avec 48 points au compteur (autant que le Stade Toulousain) et un top 6 qui n’est plus qu’à 2 points. Ils se sont accrochés à leur envie, à une grosse détermination pour signer un succès qui va compter pour la suite de leur saison.