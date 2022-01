Alors qu’il n'avait plus joué depuis le 11 décembre, Clermont a réalisé une très bonne opération en l’emportant sur sa pelouse de Marcel Michelin face à Toulouse 16-13. Un succès qui permet aux garçons de Jono Gibbes de prendre provisoirement la cinquième place du championnat.

Pour le premier match de l’année 2022, le public clermontois avait répondu présent et c’est devant 18 730 personnes que la rencontre démarrait. Les deux équipes, dès l’entame, proposaient du jeu, et Juan Cruz Mallia marquait le premier essai du match après un super mouvement (0-7, 6e). La réponse des “Jaunards” ne tardait pas et Yohan Beheregaray, après un petit coup de pied par-dessus la défense de Barraque, ramenait son équipe à hauteur de Toulouse (7-7, 13e). Joueuse, l’ASM n’hésitait pas à relancer les ballons depuis son propre camp, sans pour autant parvenir à faire sauter le verrou dans la défense toulousaine, notamment à cause d’un manque de précision.

Les garçons d’Ugo Mola, après une superbe action, n’étaient pas loin de doubler la mise, mais l’essai de Balès (20e) était refusé après un en-avant en début d’action. Grâce à une pénalité lointaine de Thomas Ramos à dix minutes de la mi-temps, Toulouse prenait l'avantage, et ce même Ramos (37e) manquait l’occasion de creuser l’écart. En face, JJ Hanrahan ratait lui aussi une tentative (33e), et à la pause Toulouse avait trois petits points d’avance.

Lopez, entrée décisive

Sur le renvoi du second acte, Pita Ahki commettait un en-avant repris devant par Julien Marchand et la botte de JJ Hanrahan permettait à l’ASM de revenir à égalité de Toulouse (10-10). Malgré des intentions de jeu des deux côtés et quelques fulgurances de Tauzin et Lebel côté toulousain, les défenses prenaient clairement le pas sur les attaques. Peu avant l’heure de jeu, les visiteurs ne prenaient pas les points, préférant la mêlée après une pénalité. Ce choix ne s’avérait pas payant puisqu’un contest de Fischer permettait à l’ASM de récupérer le ballon.

Dans une fin de match cadenassée, Camille Lopez, fraîchement entré en jeu, claquait un drop et donnait l’avantage aux siens pour la première fois du match (13-10, 69e). Bons dans le jeu au sol et en conquête, les Clermontois prenaient six points d’avance grâce à une pénalité de Lopez (16-10, 74e). Thomas Ramos, dans la foulée, lui répondait et remettait son équipe dans le bonus défensif (16-13). Le score ne bougera plus jusqu’à la fin.

Clermont commence bien l’année avec une victoire face à l’ogre toulousain qui, de son côté, doit se contenter d’un point de bonus défensif.