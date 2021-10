Pour la troisième fois de suite, Clermont joue un dimanche soir avec les honneurs de la télévision. Si cette tendance démontre l’intérêt des téléspectateurs pour l’attractivité du jeu clermontois, elle commence à faire grincer quelques dents dans les rang des supporters, comme l’expliquait récemment le troisième ligne Judicaël Cancoriet : "C’est vrai que ce n’est peut-être pas le meilleur moment de la semaine pour nos supporters, car il y a souvent beaucoup à faire pour préparer le lundi matin. Si notre public fait l’effort de venir à Michelin, c’est souvent bien plus compliqué à l’extérieur, mais c’est un fait et on doit tous l’accepter et s’adapter." Pourtant, comme souvent lors de ses déplacements dans la capitale, Clermont pourra compter sur ses "Arvernes de Lutèce" pour retrouver une terre qui leur réussi plutôt bien. Pas forcément un atout aux yeux du pilier Rabah Slimani : "On a gagné là-bas ces dernières saisons c’est vrai, et après le match qu’on a fait contre le Racing et qui nous a rassuré sur de nombreux éléments, on veut se donner à fond pour essayer de ramener une victoire. On a su garder la tête froide pour faire les bons choix dimanche dernier et on veut confirmer que l’on va mieux et se faire du bien à la tête, en faisant une grosse performance à l’extérieur."

Une série de 6 matchs sans défaites face aux parisiens

En face c’est un Stade français en grande difficulté (1 victoire pour 4 défaites), qui aura tout sauf le droit à l’erreur dimanche soir. Une bête blessée, qui a su se transcender lors de sa dernière réception face à Castres. Plus que jamais il faut se montrer vigilant pour l’ancien parisien Slimani : "C’est une équipe qui est capable d’avoir de belles réactions. On l’a vu d’ailleurs lors de leur match contre Castres où à 14 contre 15, où ils ont été capable de se galvaniser. Mais si nous voulons attraper le bon wagon de ce championnat, on se doit de faire quelque chose ce week-end." Pourtant, Clermont a retrouvé de la confiance après ses bonnes copies à Toulouse et face au Racing. Une tendance que les Jaunards espèrent confirmer dans la capitale, pour poursuivre une série positive entamée la semaine passée face au Racing. Pour Jono Gibbes, la confiance retrouvée et affichée cette semaine à l’entrainement n’est pas feinte : "Plus que la confiance je veux retenir l’esprit du groupe de vouloir améliorer les choses tout au long de la semaine. Cette motivation et ce cycle positif sont stimulants ensuite pour notre jeu et montre que le travail commence à payer."

Une série positive en forme d’octobre « rose », couleur de la douceur et de la sérénité. Une sérénité dans le travail, qui peut dorénavant s’installer à travers une continuité dans les résultats. Une logique qui passe inévitablement par une nouvelle performance positive du côté du stade Jean-Bouin, pour le compte de la 6e journée de Top 14.