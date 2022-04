Les Clermontois ont plutôt réussi leur saison à domicile, avec une seule défaite au compteur en Top 14. Mais cette défaite, datant de la 2e journée, a finalement été traînée comme un boulet par les Auvergnats, butant depuis sur le Top 6, qu’ils n’ont finalement jamais réussi à intégrer jusqu’à présent.

Une défaite subie contre Castres, que les Jaunards retrouvent ce samedi à Pierre-Fabre, avec l’espoir pour l’entraîneur néo-zélandais Jono Gibbes, de jouer une sorte de finale pour se placer idéalement, avant la dernière ligne-droite de la saison régulière : "J’aime ce genre de match, dans lesquels il n’y a finalement plus de question à se poser, plus de possibilité de cacher notre motivation dans un test aussi capital pour les deux équipes. C’est bon d’éliminer toutes les excuses, et de devoir se concentrer et se responsabiliser, afin d’être en place samedi, face à un adversaire qui représente un véritable défi ! Nous n’avons qu’un objectif : faire notre meilleur match de la saison à l’extérieur, avec l’envie de réaliser une performance."

L’ASM passe donc en mode "commando" et a fait le choix d’arriver dès ce jeudi soir dans le Tarn, pour resserrer plus encore les troupes dixit Jean-Pascal Barraque : "On part quasiment avec l’ensemble du groupe, histoire d’être dans les meilleures conditions et éviter de la fatigue. Le club a fait l’effort d’organiser ce déplacement dès jeudi, alors maintenant, c’est à nous de répondre de la plus belle des manières. On sait qu’on va devoir absolument faire un match complet du côté de Castres et nous nous sommes bien préparés en conséquence."

L’heure de prendre le pouvoir pour la jeunesse auvergnate ?

Avec un effectif décimé par les blessures (Moala et Raka ont rejoint l’infirmerie déjà bien garnie la semaine passée), Clermont va donc devoir plus encore s’appuyer sur sa jeune garde, pour aborder les rencontres décisives de fin de saison. Une occasion de prendre déjà le pouvoir aux yeux de Giorgi Béria ? "Pas encore définitivement car il y encore et toujours de la concurrence dans notre groupe ! Pour nous les jeunes, il faut profiter de ce genre de rencontres, particulièrement intéressantes à jouer avec une telle pression. On va essayer d’apporter notre fraicheur et notre enthousiasme, pour tenter de relever le défi castrais."

Si le talent des jeunes pousses auvergnates est indéniable, il manque naturellement encore l’expérience des matchs à enjeux. Pour le tout jeune pilier de 22 ans, qui enchaîne les titularisations ces dernières semaines, un déplacement capital en terres tarnaises est une occasion idéale de s’aguerrir auprès des "anciens" : "On a toujours besoin et on apprend de nos joueurs cadres. Ils nous aident énormément tout au long de la semaine aux entraînements".

Une formule vertueuse que confirme l’expérimenté international à VII, de retour aux affaires ce week-end : "Nos jeunes n’ont rien à perdre, et s’ils sont là c’est qu’ils le méritent ! Ce sont de bons joueurs, en qui nous avons confiance. Il faut qu’on joue tous ensemble, se sentir libérés, et on verra le score à la fin de la rencontre."

Si Clermont avait fait le choix de rajeunir ses troupes la semaine passée à Leicester, c’est un peu plus contraint par les blessures que la moyenne d’âge va encore baisser dans cette fin de saison. Avec une partie du futur effectif sur lequel compte s’appuyer Jono Gibbes à partir de la saison prochaine, c’est une opportunité de réaliser un acte fondateur, même si une défaite ne serait pas encore totalement rédhibitoire. Car invaincu depuis plus d’un an dans son stade, Castres a également l’intention évidente de confirmer sa victoire au stade Michelin, et s’ancrer définitivement dans le top 6.