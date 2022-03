Après la rencontre face à Lyon du week-end passé, les sourires comme la victoire sont dans les rangs clermontois. Au chapitre des satisfactions du soir, la mêlée auvergnate, qui a emmené toute l’équipe dans son sillage. Le demi de mêlée Morgan Parra en est bien conscient : "Ce qu’on a proposé ce soir n’est peut-être pas très joli à regarder, mais le travail des gros a été exceptionnel et on a fait preuve de caractère. Que ce soit la mêlée ou les ballons portés, on s’appuie sur ces éléments là aujourd’hui, parce que ce sont les éléments qui marchent pour nous." Pour le pilier international, Rabah Slimani, le pack clermontois est en confiance depuis plusieurs semaines dans ce secteur clé : "La mêlée c’est une remise en question permanente. Les capitaines et Dato (Zirakashvili) sont là pour nous le rappeler et nous remettre au travail. Il est important d’avoir beaucoup d’humilité dans ce secteur de jeu, et le fait de jouer avec la même première-ligne depuis trois matchs permet de mettre en place certains automatismes entre nous. À l'entraînement on travaille énormément pour ne pas sentir de différence avec un joueur ou un autre." Une première-ligne Falgoux-Fourcade-Slimani, qui sera reconduite une fois encore pour la réception des Girondins.

Une tendance et une constance à confirmer encore contre l’UBB

Pour tenter d'enchaîner une troisième victoire de suite à domicile, Clermont comptera donc à nouveau sur son paquet d’avants. Même si rien n’est jamais acquis pour l’ancien pilier du Stade-Français, l’apport de Davit Zirakashvili sur le travail de la mêlée, se ressent au quotidien : "Dato nous apporte de la confiance et une véritable forme de sérénité à l’ensemble du pack. Même si on fait un bon match, il sait aussi nous ramener les pieds sur terre. C’est un coach très pointilleux, qui essaye de régler des choses et prend les joueurs un par un avec de la vidéo. Jeunes ou moins jeunes, il y a toujours des choses à nous apporter."

Plus encore que la mêlée, l'entraîneur néo-zélandais Jono Gibbes souligne quant à lui le bon travail de la conquête en général : "Sur notre mêlée, en touche ou sur nos ballons portés, nous avons trouvé une certaine constance depuis le début de la saison. L’ensemble des joueurs est concerné et investi, pour construire une confiance dans notre conquête. Depuis quelques matchs, j’ai un aussi le luxe d’avoir un peu plus de stabilité dans la composition de mon pack, et cela aide aussi de pouvoir enchaîner les matchs et stabiliser certaines choses, pour développer aussi la constance dans la performance." Jono Gibbes s’appuie d’ailleurs sur le même cinq de devant depuis trois rencontres, avec un certain succès dans les résultats.

Face à une équipe de Bordeaux-Bègles qui connaît à son tour une période difficile, Clermont joue encore une fois un match essentiel pour sa fin de saison. Seule équipe à jouer ce week-end dans la lutte pour le Top 6, Clermont espère confirmer sa remontée au classement, et revenir en force dans le sillage de son monstre à 16 pattes à nouveau conquérant.