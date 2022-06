En Auvergne, seuls les volcans sont indéboulonnables ! Pour le reste, les hommes sont de passage, même si des joueurs comme Morgan Parra et Camille Lopez ne se trouvent pas aussi facilement que des pierres de pouzzolanes aux abords du Puy-de-Dôme. Le manager néo-zélandais Jono Gibbes est bien conscient de ce grand renouvellement qui s’annonce à l’ASM : "Camille et Morgan sont des garçons qui avaient une grosse influence, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Mais j’ai l’expérience pour pouvoir affirmer que dans le futur, de nouvelles individualités vont émerger et prendre leurs responsabilités. Cela va se faire naturellement pour certains, par leur âge et leur niveau d’expérience. Pour d’autres, il faudra peut-être accélérer un peu les choses. Le leadership n’est pas quelque chose que l’on donne, c’est un statut qui se mérite avec l’investissement, les actes et le comportement. C’est à nous, le staff, de créer l’environnement et de donner les clés à nos joueurs pour devenir nos nouveaux leaders."

Top 14 - Morgan Parra et Camille Lopez (Clermont)Icon Sport

Mais devant un tel séisme, l’ancien technicien Rochelais se montre tout de même confiant pour l’avenir : "Cela fait partie de la vie d’un groupe et c’est normal d’avoir toujours la crainte de voir une ombre qui plane dans le futur. Mais c’est une transition logique dans une équipe, un processus naturel, que tout le monde connaît un jour ou l’autre." Avec des départs actés implicitement depuis l’automne dernier, le staff de Clermont a aussi eu le temps de prévoir la succession.

Un double départ qui peut aussi ouvrir une nouvelle voie pour l’avenir

Au moment de jouer sa dernière rencontre dans le stade Michelin, Camille Lopez n’a pas franchement d’inquiétude lui non plus : "Il est sain et même nécessaire, que d’autres personnes prennent la place. Franck Azéma en a été l’exemple et a su dire stop au bon moment. Partir, ce n'est pas ne pas aimer le club ! Personne n’est éternel et le besoin de renouvellement est naturel. Des choses sont déjà en train d’évoluer pour le futur, avec des hommes, qui je l’espère, vont vite remettre l’ASM à la place qu’elle mérite. Je ne suis pas inquiet pour la suite, car le départ d’un garçon comme Camille, qui prenait beaucoup de place, va aussi permettre à d’autres joueurs de pouvoir plus encore se révéler à l’avenir."

Camille Lopez a été champion de France avec Clermont en 2017Icon Sport

Même logique pour le "boss" Morgan Parra, double champion de France avec les Jaunards au cours de ses 13 saisons au club : "Personne n’est irremplaçable, c’est une évidence ! Il y a des départs importants, comme il y a quelques années quand Aurélien Rougerie a arrêté sa carrière. C’est maintenant à nos coéquipiers de savoir prendre la place… Même si cela ne me concernera pas, je souhaite que l’équipe retrouve rapidement le plus haut niveau et vive encore des émotions comme j’ai pu en connaître." Mais pour assurer la plus belle des successions, le duo au plus de 90 matchs associés ensembles sous le maillot jaune et bleu veut finir sur une bonne note, avec une ultime victoire dimanche soir face à Montpellier.

Et quoi de mieux pour ces deux compétiteurs hors-normes, que de finir par un match à enjeu pour cette dernière journée de la phase régulière. Avec un MHR en quête de demi-finale directe, quand dans le même temps l’ASM veut encore accrocher une qualification en Champions Cup. Une occasion aussi pour la charnière clermontoise de ne pas trop se laisser bercer par la nostalgie d’une dernière semaine évidemment riche en émotions, et l’opportunité de réussir une ultime grosse performance dans son Parc des sports Marcel-Michelin.