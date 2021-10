Ce duel de bas de tableau avant cette journée, entre une équipe de Montpellier seulement 8e au classement, et Clermont qui pointait à la 11e position, s'est joué sous le soleil et a tenu toutes ses promesses. À l'image de la dernière action et la pénalité manquée de plus de 40m par Pollard qui aurait permis à son équipe de remporter la victoire. Mais à la fin, ce sont les Clermontois qui glanent les 4 points du succès.

Dès le début de la rencontre, les deux équipes ont voulu envoyer du jeu sur tout le terrain. Et ce sont les Montpelliérains qui ont ouvert le score dès la 5e minute de jeu par Garbisi. Mais les Clermontois ont su réagir dans la foulée grâce à une percée de Lopez. L'ouvreur de l'ASM a trouvé une brèche entre deux Montpelliérains dans les 22m des Cistes et a servi Penaud qui n'avait plus qu'à aplatir pour permettre à son équipe de passer devant. Ensuite, Montpellier a dominé cette première période. Et c'est Tisseron qui valide les efforts des Montpelliérains (8-7 à la 12e). Montpellier a dominé mais n'est pas arrivé à marquer un deuxième essai en cette première période. À la pause, Clermont n'est mené que 14-10 grâce à une pénalité de Lopez sur la sirène.

Clermont se réveille dans les vingt dernières minutes

Montpellier a continué de monopoliser le ballon dans ce début de second acte. Mais les coéquipiers de Garbisi ne sont pas arrivés à trouver l'en-but pour éloigner des Clermontois qui sont restés à l’affût. À chaque fois que les Cistes ont inscrit des points, Lopez répondait par une pénalité. Dans le dernier quart d'heure, l'ASM a fait le forcing en gardant le ballon et a mis à la faute le MHR. Les Clermontois ont repris l’avantage au score à cinq minutes de la fin grâce à la botte de leur ouvreur international.

Montpellier glanera une pénalité après la sirène, mais la tentative de Paullord, 40m à gauche a manqué de puissance. Le ballon passant sous les poteaux de Clermont qui peut célébrer cette première victoire loin de sa base.

Montpellier perd trois précieux à domicile face à un concurrent direct pour le Top 6. Quant aux Clermontois, ils glanent un premier succès loin de leur base cette saison qui leur permet de souffler au classement.