Le 8 mai dernier lors de la victoire du RCT face à Toulouse (44-10), Christopher Tolofua sortait sur blessure et depuis il n'a plus foulé les pelouses. Après plusieurs mois de rééducation, l'ancien joueur des Saracens (2017-2019) a repris l'entraînement avec ses coéquipiers et il devrait opérer son retour dans les prochaines semaines.