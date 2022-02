Deux semaines après votre retour sur les pelouses après huit mois d’absence, comment allez-vous ?

Ça va. J’ai de très bonnes sensations. J’ai pu m’étoffer physiquement et engranger de la confiance grâce aux entraînements. Je n’ai pas été tout de suite jeté dans l’arène. Ça m’a permis de prendre confiance. J’ai récupéré du rythme sur les entraînements à haute intensité. Le plus dur a été d’appréhender les contacts.

Lors de votre entrée en jeu et de votre retour face au Stade français (26-24), un immense sourire est apparu sur votre visage. À quoi pensez-vous à cet instant ?

La semaine a été longue. J’ai eu de la pression positive. J’ai reçu beaucoup de messages lors de l’annonce de l’équipe. Ce soutien m’a fait chaud au cœur. Je me suis dit : "Ça y est c’est reparti." En entrant sur le terrain, pour être honnête, j’ai pensé à ma famille, ma femme et mes enfants. Ils ont été présents sur l’ensemble de ma convalescence. J’ai été dans un état… Je ne m’étais jamais vu aussi bas.

Êtes-vous tombé en dépression ?

Je me sentais en forme au moment de la blessure. J’attendais ce match face au Stade toulousain avec une grande impatience, au moins depuis trois ans. C’était hyper important pour moi. Je me blesse à un moment où tout allait bien pour moi. J’étais en confiance. J’ai eu une micro dépression. Pas sur le moment, car on ne réalise pas. Mais après, au moment de digérer cette blessure, ça a été très compliqué.

Racontez-nous…

Il y avait beaucoup de frustration, des périodes de non-compréhension. J’ai fait deux infections : une, cinq semaines après l’opération, une autre dix jours après mon premier lavement. Les antibiotiques, je ne parvenais pas à les digérer. J’ai perdu beaucoup de poids. Je ne me sentais pas bien. Oui, j’ai développé une forme de dépression. Pour vous dire, juste en montant les escaliers, j’avais la nausée. Le moindre effort était compliqué. Ce n’était pas bénin. Je n’ai pas eu une opération simple. Ça ne s’est vraiment pas trop bien passé au début. J’ai eu la chance d’avoir une bonne génétique, notamment au niveau musculaire, pour récupérer par la suite. Alors ce sourire, face à Paris, c’était pour ma femme et mes enfants. Je tire mon chapeau à ma femme, ce n’est pas simple d’avoir un casse-pieds comme moi à la maison (sourire).