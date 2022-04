Quel est votre sentiment avec cette victoire nette ?

Ce fut un match bien construit, une belle victoire. Non, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu photo. Il y a quand même des tournants dans le match et c’était serré à la mi-temps (10-11 pour les Toulonnais, ndlr). C’est vrai que cela fait plaisir de pouvoir relancer la machine et s’exprimer. En toute humilité, on va juste profiter de la victoire.

Il y a un essai refusé juste avant la mi-temps à Duncan Paia’aua, et alors que l’on aurait pu imaginer que cela puisse vous frustrer, cela vous a motivé davantage.

Oui, je pense qu’il y a eu pas mal de tournants et cela a été un moment charnière. C’est ce que l’on s’était dit, d’essayer de les garder sous pression dans leur camp. Je pense que c’est ce qui nous a souri. Quand on est bien sortis de notre camp, on n’a pas lâché. Sur le jeu au pied, on a été quand même assez correct. Cela nous a souri.

Un mot sur la touche, qui illustre bien cette confiance retrouvée pour le RCT.

Les options qui ont été présentées cette semaine étaient claires et précises. Tout le monde a fait son travail. Je pense que c’est dans cette harmonie que l’on a travaillé. On est sur une dynamique où cela porte ses fruits. Tout le monde travaille et tout le monde fait des efforts. Je ne veux pas dire que tout a changé du jour au lendemain. Ce n’est pas le cas. Chacun a fait des efforts, chacun s’est remis en question donc ça fait du bien aussi.

Sans que cela ait été dit haut et fort, ce top 6 restait quand même dans un coin de la tête ces dernières semaines. Qu’en est-il désormais ?

Je ne vais pas vous mentir. Est-ce que l’on est une équipe qui n’y croit pas ? Bien sûr que l’on va y croire jusqu’au bout. On va redoubler d’efforts. Même si le calendrier ne nous sourit pas forcément, ce sera un peu plus compliqué. Il ne faut pas oublier qu’il y a une place à aller chercher. Le TOP 14 est hyper long et si l’on met les choses dans l’ordre, pourquoi ne pas y croire ?

Après des semaines compliquées, on a tout simplement le sentiment que vous avez retrouvé cette notion de plaisir ?

Bien sûr. Je pense que l’on a eu des retours de blessures longues durées qui nous ont vraiment fait du bien. Notre centre de formation fait aussi son travail, et commence à pointer le bout de son nez. Cela permet de monter les standards et les curseurs à l’entrainement. Cela joue beaucoup sur notre objectif. Et aujourd’hui la notion de plaisir, bien sûr qu’elle est présente. C’est ce qui nous anime aussi à travers le sport. Ce serait dommage de ne pas en profiter.

Cela se voit justement dans votre nouvelle capacité à performer en déplacement !

Je fais partie de ces joueurs, dans le groupe, qui y croient dur comme fer. On a vécu des mois compliqués mais si on y croit tous, et que l’on va tous dans la même direction, pourquoi ne pas y croire.

Un petit mot sur Gabin Villière, précieux en défense et qui marque le dernier essai.

Il faut savoir que Gabin est quelqu’un de très généreux, et qui ne parle pas forcément beaucoup. Il s’exprime beaucoup à travers son caractère et son comportement. Qu’il soit en équipe de France ou avec notre groupe, il ne change pas. Il est hyper exigeant avec lui-même, dans toutes ses performances. Il avait à cœur de revenir dans le groupe pour apporter sa pierre à l’édifice et cela n’a pas loupé.