Malgré une prestation aboutie, l'Union Bordeaux-Bègles n'a pas commencé sa saison de la meilleure des manières. Un revers sur la pelouse de Chaban-Delmas d'une unité qui frustre Christophe Urios mais ne l'inquiète pas : "Je suis forcément déçu... La défaite est cruelle et pas méritée sur l'ensemble du match. Il y a la déception mais ce que je retiens, c'est qu'avec une préparation pas facile, on a fait un match de très haut niveau. Il ne nous a pas manqué grand chose : un peu de réalisme, de la chance et un peu de concentration. On va tout de même garder le positif."

Après un premier acte de très haut niveau, terminé avec un score de 22-9 en leur faveur, les Bordelo-Béglais ont un peu plus subi les vagues toulousaines, tout en sachant réagir par la suite pour obtenir quelques balles de match, en vain. Dans le second acte, les supporters bordelais ont pu revoir sur la pelouse de Chaban-Delmas leur "chouchou" en la personne de Matthieu Jalibert. Le demi d'ouverture international a débuté la rencontre sur le banc, au profit de Zack Holmes. Interrogé à ce sujet, le manager girondin est revenu sur sa composition d'équipe et les choix effectués : "La priorité était tout d'abord à ceux qui ont repris le 25 juillet et ceux qui affichent un état d'esprit remarquable, c'est-à-dire qui pensent que le collectif est numéro un. La saison dernière, on s'est un peu perdu là-dessus."

Yoram Moefana, Maxime Lucu, Tani Vili, Thomas Jolmes et Matthieu Jalibert ont tous trois repris plus tard que leurs coéquipiers après la tournée avec le XV de France. Les deux premiers cités ont débuté la rencontre face à Toulouse, pas le demi d'ouverture ni le centre venu de Clermont sur le banc. Le deuxième ligne n'était lui pas sur la feuille de match.

Top 14 - Christophe Urios et Matthieu Jalibert (UBB)Icon Sport

"Il y avait deux pénalités réalisables, il faut s'y remettre"

Bien évidemment, Christophe Urios est également revenu sur le scénario cruel de la rencontre pour l'UBB. Alors qu'ils étaient derrière au score d'un petit point, les Unionistes ont eu trois tentatives pour repasser devant au tableau d'affichage et s'imposer. Trois coups de pied manqués qui ont laissé un goût amer au staff girondin. Dans un premier temps, Chritophe Urios est revenu sur la dernière pénalité, celle de Maxime Lucu, expliquant "qu'elle était très compliquée" avant d'évoquer les deux échecs précédents, ceux de Jalibert. "Il y avait deux coups de pied réalisables. Il faut s'y remettre."

L'Union Bordeaux-Bègles se déplace ce samedi soir (21 heures) sur la pelouse de Montpellier. L'occasion de signer un premier succès cette saison en Top 14 et prendre une petite revanche face aux Héraultais, bourreaux des Unionistes la saison passés en demi-finale.