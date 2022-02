Les matchs

Samedi 19 février : Section paloise - Stade toulousain à 15 heures

Samedi 19 février : CA Brive - MHR à 17 heures

Samedi 19 février : Castres olympique - Lou rugby à 17 heures

Samedi 19 février : Rugby Club toulonnais - USA Perpignan à 17 heures

Samedi 19 février : Stade français - Biarritiz olympique à 17 heures

Samedi 19 février : Stade rochelais - ASM Clermont à 21h05

Dimanche 20 février : Union Bordeaux-Bègles - Racing 92 à 21h05

Les arbitres

Section paloise - Stade toulousain : M. Rousselet assisté de MM. Ramos et Millotte. Vidéo : M. Bonhoure.

CA Brive - MHR : M. Descottes assisté de MM. Charabas et Masse. Vidéo : M. Péchambert.

Castres olympique - Lou rugby : M. Poite assisté de MM. Brousset et Boyer. Vidéo : M. Grenouillet.

Rugby Club toulonnais - USA Perpignan : M. Marchat assisté de MM. Minery et Puharre. Vidéo : M. Rebollal.

Stade français - Biarritiz olympique : M. Raynal assisté de MM. Blasco-Baqué et Crapoix. Vidéo : M. Briquet-Campin.

Stade rochelais - ASM Clermont : M. Nuchy assisté de MM. Dufort et Bats. Vidéo : M. Dellac.

Union Bordeaux-Bègles - Racing 92 : M. Cayre assisté de MM. Cardona et Coussan. Vidéo : M. Hadj-Bachir.

Les chaînes et les commentateurs

Section paloise - Stade toulousain en direct sur Canal + : Philippe Groussard / Marie-Alice Yahé / Romain Lafitte

Multirugby en direct sur Canal + : Jean-Baptiste Esculié et Cédric Heymans

CA Brive - MHR sur Rugby + : Commentaire sur site : Nicolas Souchon / Jenny Demay Commentaire en cabine : Pierre Daudiès

Castres olympique - Lou rugby sur Rugby + : Commentaire sur site : Gaspard Augendre / François Plisson Commentaire en cabine : Nicolas Fontaine

Rugby Club toulonnais - USA Perpignan sur Rugby + : Commentaire sur site : Arthur Bourdeau / Dorian Bercheny Commentaire en cabine : Thibaut Martinez-Delcayrou

Stade français - Biarritiz olympique sur Rugby + : Commentaire sur site : Philippe Fleys / Romain Magellan Commentaire en cabine : Thomas Glavany

Stade rochelais - ASM Clermont en direct sur Canal + : Commentaire : Bertrand Guillemin / Xavier Garbajosa / Christophe Miédougé

Union Bordeaux-Bègles - Racing 92 en direct sur Canal + : Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end : UBB - Racing 92

Leaders du championnat depuis qu'ils ont fait tomber les champions en titre, les Bordelais se doivent de l'emporter sur la pelouse de Chaban-Delmas dimanche soir. Face à l'UBB, des Racingmen bien décidés à aller chercher des points précieux pour s'installer confortablement dans le top 6. À noter que les Ciel et Blanc sont dans une période plus qu'encourageante puisque malgré un passage à vide les hommes de Laurent Travers ont su réagir avec quatre victoires consécutives dont une face aux Toulousains. De son côté Bordeaux s'est incliné au RCT après une série de cinq victoires consécutives mais reste le seul club du championnat à avoir remporté tous ses matchs à domicile.

Top 14 - UBB - Yann LesgourguesIcon Sport

La stat' : 5 joueurs ont joué tous les matchs

Ils sont cinq ! Cinq à avoir joué tous les matchs depuis le début de saison. Ils sont trois à être entré lors des dix-sept journées : l’ouvreur lyonnais Léo Berdeu, le demi de mêlée parisien Arthur Coville (à droite) et du pilier palois Nicolas Corato (à gauche). Deux joueurs ne comptent que seize feuilles de match mais leur équipe a un match de retard : les Toulousains Selevasio Tolofua et Rodrigue Neti. À noter que le joueur qui a joué le plus est le centre biarrot Francis Saili avec 1199 minutes.

Le joueur à suivre : Beale successeur de Thomas ?

On se souvient d’une défaite récente de l’UBB à domicile face au Racing. C’était la saison passée, le 5 décembre 2020après un match fermé (17-12). Teddy Thomas avait débloqué la situation face à des Bordelais qui étaient privés de leur facteur X, Matthieu Jalibert. On avait expliqué ainsi la défaite, un talent offensif supérieur, mais oublié par les Bleus avait fait pencher la balance. Cette saison quatorze matchs plus tard, Matthieu Jalibert ne sera toujours pas là, sélectionné et blessé en même temps. Dans le rôle du perturbateur, les Bordelais peuvent craindre un autre facteur X, pas sélectionnable chez les Bleus, lui, Kurtley Beale.

L’international aux 92 sélections marche sur l’eau en ce moment et il promet des derniers mois de feu dans un club qu’il va quitter en lui pour revenir dans son pays, chez les Waratahs. Aussi bien au centre ou à l’arrière, Kurtley Beale fait partie des attaquants les plus brillants du Top 14. On pourrait décrire à l’envi, la palette de ses qualités mais ce qui marque le plus chez lui, c’est ce sens du moment juste dans la plupart de ses interventions. Ce fameux « timing », mot anglais courant mais qui demeure difficile à traduire en français. La défense bordelaise aura examiné forcément pas mal de vidéos au sujet de l’Australien, en se disant aussi qu’un tel phénomène sera toujours imprévisible et irrésistible par définition. Parfois, il vaut mieux chercher à compenser par ailleurs plutôt que de se focaliser sur lui.