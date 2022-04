Il aurait pu être l’un des facteurs X du choc en rouge et noir. Mais embêté par une fracture du pouce et opéré avec succès mercredi, Cheslin Kolbe ne prendra pas part à la fête du rugby samedi soir (21h05), à l’Orange Vélodrome de Marseille. Le contexte était pourtant quasiment idéal pour le Sud-Africain. Une grande affiche comme les aiment les grands joueurs, un stade mythique chauffé à blanc (plus de 60 000 spectateurs sont attendus), et surtout, des retrouvailles avec son ancien club.

Il y a près de huit mois, le brusque départ de l’ailier de poche avait beaucoup fait parler, de la rade de Toulon aux bords de la Garonne. Au cours de l’été 2021, le champion du monde (28 ans, 18 sélections) avait en effet changé de maillot, sans pour autant changer de couleurs, passant de la Ville rose au bord de mer varois. Une opération XXL réussie par le président Bernard Lemaître, lequel avait dû mettre la main à la poche pour attirer dans ses filets la star springbok, engagée jusqu’en 2023 (on parle d’une indemnité comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros).

Un "transfert" surprise qui a fait parler

Ce "transfert" surprenant n’avait pas manqué d’agacer certains supporters haut-garonnais, alors que de nombreux Varois sortaient quant à eux déjà le champagne, tout contents de compter dans leurs rangs l’une des plus grandes stars du championnat, se rappelant au bon souvenir de l'ère Boudjellal. Or, ces derniers furent rapidement refroidis. Par les absences répétées du Sud-Africain pour causes de sélection et de blessure au genou, d’abord. Par des premières performances pour le moins mitigées, ensuite.

Mais depuis plusieurs semaines, le Cheslin Kolbe timide semble refaire place au joueur électrique qu’il était lors des saisons précédentes. Coïncidant avec le retour en forme du RCT, probablement au meilleur des moments, l’ancien Toulousain a débuté sa montée en puissance, récompensée par trois essais lors de ses quatre derniers matchs (un doublé contre La Rochelle et une réalisation à Lyon).

Kolbe privé des deux matchs contre Toulouse

Alors forcément, tous les amateurs de Top 14 avaient les yeux rivés sur le rendez-vous entre Toulon et Toulouse, qui allait voir le petit ailier se frotter à ses anciens partenaires, avec qui il a tant brillé, et surtout gagné. En quatre années passées dans la Ville rose, le joueur casqué a notamment remporté le Championnat de France par deux fois, tout en étant sacré en Champions Cup l'an dernier, inscrivant la bagatelle de 31 essais.

Tant attendu, le duel Kolbe-Toulouse a toutefois fait "pschitt". Tout simplement parce qu’il n’aura pas lieu, la faute à une embêtante blessure contractée samedi dernier par le Sud-Africain, lors du huitième de finale remporté face à Trévise (36-17). "C’est triste pour lui. Ça avait une saveur particulière", a commenté Franck Azéma ce jeudi, en conférence de presse. En début de saison, lors de la déroute toulonnaise dans l’antre des champions de France (41-10), les retrouvailles entre l’ancienne coqueluche d’Ernest-Wallon et le Stade n’avaient déjà pas pu avoir lieu. Il faudra donc attendre la saison prochaine. Ou qui sait, peut-être que Kolbe et Toulouse se retrouveront en phases finales.

Par Dorian VIDAL