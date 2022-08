Cheslin Kolbe semble apprécier la vie toulonnaise. L'ailier sud-africain, qui entamera sa deuxième saison sur la Rade, aurait rejeté une offre en or des Stormers. La franchise sud-africaine, qui disputera cette saison la Champions Cup aurait proposé à Kolbe un contrat de 5 ans, moyennant un salaire de 600 000 euros par an, un travail pour sa femme dans une multinationale, une voiture et un logement de fonction, et un rôle d'ambassadeur du club. Face à cette proposition, Chesin Kolbe a préféré refuser pour des raisons de sécurité en Afrique du Sud. Le pays ne serait pas assez sûr pour l'ancien joueur des Stormers.