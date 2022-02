Les temps sont durs pour Toulon en ce moment. Vaincus (22-10) sur leur pelouse par Castres ce samedi lors de la dernière journée de Top 14, les Toulonnais ont vu Biarritz leur céder la place de lanterne rouge le lendemain grâce à sa victoire face à La Rochelle. Une situation très compliquée, du moins comptablement parlant qui inquiète supporters et membres du club varois.

La recrue star du RCT cette saison, Cheslin Kolbe, de retour à la compétition depuis quelques semaines, s'est exprimée cette semaine au micro de Canal +. L'ailier ou arrière sud-africain avoue que lutter pour le maintien est un objectif tout nouveau pour lui, habitué à jouer les premiers rôles avec Toulouse les dernières saisons : "Je n'ai jamais connu de telle situation dans ma carrière. Personnellement, je le vois comme une chance. Je vais encore un peu plus pouvoir tester ma force de caractère, mais également celle de l'équipe. Désormais, cela nous appartient, voir de quoi nous sommes capables dans cette situation. Nous avons l'effectif pour faire beaucoup mieux."

Kolbe rassurant, tout de même

Même si le RCT prépare actuellement la réception de l'UBB à la quatorzième place, le champion de monde 2019 se veut tout de même rassurant : "Le président a eu les bons mots pour motiver les troupes à faire mieux sur le terrain. Il na faut surtout pas lâcher car il y a un énorme héritage dans ce club. Tout ce qu'il faut, c'est travailler dur et rectifier le tir pour sortir de cette zone rouge et maintenir Toulon en Top 14."

Cheslin Kolbe espère surtout que Toulon va gagner en régularité, et surtout en constance : "On doit se montrer solide durant tout un match et ne pas jouer seulement une mi-temps. On doit s'assurer de bien commencer mais surtout de bien finir nos rencontres, garder le même rythme afin de ne pas payer nos erreurs dans les dernières minutes."

Pour relever la tête, Toulon doit impérativement s'imposer ce samedi soir à 21 heures face à Bordeaux-Bègles, leader incontestable et incontesté de ce Top 14, pas une mince affaire.