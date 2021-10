Le joueur de 27 ans, recruté pour trois saisons par Toulon fin août, deux ans avant le terme de son contrat à Toulouse, s'était blessé au genou gauche début septembre à l'entraînement avec sa sélection dans le cadre du Rugby Championship et n'a pas encore joué sous ses nouvelles couleurs en club.

Il doit subir des examens pour évaluer le reste de sa durée d'indisponibilité mais sera néanmoins présenté à la presse vendredi ainsi qu'aux supporters samedi au stade Mayol avant le coup d'envoi du match Toulon - Racing 92 comptant pour la 7e journée du championnat.

"C'est un superbe accueil qui nous a été réservé à ma famille et moi et depuis que nous sommes arrivés", a affirmé Kolbe dans une vidéo diffusée par le RCT sur les réseaux sociaux.

On y voit l'ailier, champion de France et d'Europe 2021 avec le Stade toulousain, visiter les installations du club varois en compagnie de sa compagne et de leurs deux filles ainsi que du président du RCT Bernard Lemaître.