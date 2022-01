Les matchs :

Samedi 1er janvier : Stade français - Perpignan à 19 heures

Samedi 1er janvier : Clermont - Toulouse à 21h05

Dimanche 2 janvier : Pau - Brive à 14 heures

Dimanche 2 janvier : Bordeaux-Bègles - Biarritz à 16 heures

Dimanche 2 janvier : Castres - La Rochelle à 18 heures

Dimanche 2 janvier : Lyon - Racing 92 à 21h05

Dimanche 2 janvier : Montpellier - Toulon reporté

Les arbitres :

Stade français - Perpignan : M. Cayre assisté de MM. Marbot et Mallet. Vidéo : M. Hadj Bachir

Clermont - Toulouse : M. Dufort assisté de MM. Raynal et Bats. Vidéo : M. Péchambert.

Pau - Brive : M. Trainini assisté de MM. Marchat et Masse. Vidéo : M. Briquet Campin.

Bordeaux-Bègles - Biarritz : M. Chalon assisté de MM. Rousselet et Chazal. Vidéo : M. Sclafer

Castres - La Rochelle : M. Charabas assisté de MM. Minery et Coussan. Vidéo : M. Bonhoure.

Lyon - Racing 92 : M. Praderie assisté de MM. Brousset et Boyer. Vidéo : M. Grenouillet.

Les commentateurs :

Stade français - Perpignan en direct sur Canal + - Commentaire : Jean-Baptiste Esculié / Mathieu Blin / Romain Lafitte

Clermont - Toulouse en direct sur Canal + - Commentaire : Bertrand Guillemin / Cédric Heymans / Philippe Fleys

Pau - Brive en direct sur Canal + et Rugby + - Commentaire sur site : Gaspard Augendre / Thomas Glavany, Commentaire en cabine : Thibault Martinez Delcayrou

Bordeaux-Bègles - Biarritz sur Canal + et Rugby + - Commentaire sur site : Nicolas Dupin de Beyssat / Jenny Demay, Commentaire en cabine : Thomas Suteau

Castres - La Rochelle en direct sur Canal + - Commentaire : Nicolas Souchon / Cedric Heymans / François Plisson

Lyon - Racing 92 en direct sur Canal + - Commentaire : Philippe Groussard / Marie-Alice Yahé / Romain Lafitte

Le choc du week-end : Lyon - Racing, top 6 en vue

Le réveil pour l'un, la révolte pour l'autre. Le Racing arrive reposé et frais après le report de sa précédente rencontre face à Pau, qui fait suite à un premier forfait des Ospreys. Un match qui doit permettre au Racing de se reveiller et retrouver des couleurs en Top 14 où il compte trois revers consécutifs. D'autant que le club francilien n'a pris qu'un seul point de bonus (offensif et défensif confondus), pire total du Top 14. Pour ne pas se faire décrocher du top 6, vigilance attendue donc. Mais pour la dynamique heureusement, la Coupe d'Europe a fait du bien aux Ciels et Blanc avec un succès à Northampton. Pour les forces en présence, le danger offensif Teddy Thomas devrait enchaîner.

À Lyon, la révolte va se faire ressentir après la douche reçu à Marcel-Deflandre. En grande difficulté devant, les joueurs du LOU auront à coeur de montrer qu'ils sont capables de bien mieux. Et bien évidemment, Mignoni et ses hommes voudront commencer l'année 2022 du bon pied au Matmut Stadium de Gerland.

Le chiffre : Castres, une année 2021 sans accroc à la maison

C'est une statistique assez remarquable. Le Castres olympique peut se targuer d'avoir traversé l'année 2021 sans s'incliner en Top 14 sur sa pelouse du stade Pierre-Fabre. Depuis un revers face à Brive fin 2020, les Castrais n'ont plus connu le goût de la défaite dans le Tarn. Seule l'UBB est venue accrocher un match nul en début de saison. Face à La Rochelle, le CO a l'occasion de se rapprocher du podium en signant une victoire mais surtout de commencer la nouvelle année comme ils ont terminé la dernière.