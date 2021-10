"On voulait faire une bonne entame des matchs, c'est ce que l'on a fait malgré quelques fautes et du déchet. On voulait aussi bien démarrer la deuxième mi-temps et c'est ce que l'on a encore fait avec cet essai. Ensuite ? On s'est peut-être relâchés. Et notre conquête a été moins franche. Les Montpelliérains se sont jetés dans la bataille, leurs remplaçants ont été très performants. On savait que c'est une équipe qui laisse peut d'opportunités, rude, et disciplinés. On est un peu sortis du match, à l'image des cartons jaunes reçus en fin de match.

Je ne dirais pas qu'on a mal géré la fin de rencontre, mais on mais on commettait toujours une erreur qui ruinait nos efforts. Leurs remplaçants leur a apporté beaucoup d'énergie. On essaye de progresser à chaque sortie. Cette fois, on a fait une bonne première mi-temps, chose que l'on avait pas fait par le passé. On ne tient pas encore le match référence, mais on travaille pour y parvenir."