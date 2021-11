"Au final, ce point de bonus est une satisfaction car nous avions mal entamé ce match en étant trop indisciplinés. Nous sommes tombés sur une grosse équipe de Brive qui avait à cœur de défendre son terrain. De notre côté, nous avons fait trop de fautes et n'avons pas su mettre notre jeu en place. L'équipe était pourtant venue ici avec des intentions et des ambitions. Ça a été une grosse bataille, c'est Brive qui l'a gagné, ils ont été meilleurs que nous ce soir. En deuxième mi-temps, avec la rentrée des jeunes (Hemery, Baudonne, ndlr), nous avons retrouvé de l'avancée, ce qui nous a permis d'aller chercher ce point. Je pense que nos jeunes ont marqué des points, ils ont eu leur chance et ont su la saisir."