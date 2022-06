Le Stade toulousain l'a bien prouvé la saison passée : il est possible de faire le doublé, et ce à un mois à peine d'intervalle. Finaliste malheureux coup sur coup, le Stade rochelais est capable de réaliser un tel exploit. En témoigne tout d'abord sa performance en finale européenne contre le Leinster. Qui attendait les Maritimes à ce niveau-là ? Féroces dans les phases de collision, ils ont été justes techniquement, ce qui leur a permis d'exploiter les quelques failles des Leinstermen. Et cet alliage a de quoi faire peur à l'heure de commencer la phase finale de Top 14.

Après une performance du genre, difficile d'estimer un autre pack rivaliser de puissance. Si Lyon a réussi un temps à relever ce défi, il a par la suite subi les assauts rochelais, échouant à quelques centimètres d'une victoire, bien après la sirène.

Cela prouve la détermination des partenaires de Romain Sazy, qui déclarait ce mardi : "C'est une belle fin de saison et on a envie d'aller au bout. On veut continuer à passer des moments et faire des bringues ensemble." Quant au trophée de la Champions Cup, ainsi que la belle série de victoires (13 sur les 15 derniers matchs) du club depuis début février, le capitaine ajoutait : "Tu prends conscience que c'est possible, tout simplement. On avait fait le tour des vice-champions. Ça fait du bien de tourner un peu, de ne plus être le petit qui n'a jamais rien gagné." La façon dont les Rochelais ont célébré leur victoire contre Lyon, malgré un scénario fou, était un signe de plus indiquant leur sang-froid dans cette dernière ligne droite. La blessure de Victor Vito a pu être perçue comme un coup dur pour le groupe. Mais quant on sait l'estime que portaient les Rochelais pour leur capitaine, nul doute qu'ils voudront leur rendre un bel hommage.

Aussi, le fait d'avoir pu faire reposer les cadres à Lyon est un plus. Priso, Bourgarit, Atonio, Lavault, Skelton, Alldritt et West étaient tous titulaires contre le Leinster. Ce dimanche au Matmut Stadium, ils étaient soit sur le banc, soit ménagés. Et ce paramètre sera important quand on sait l'enchaînement qu'on vécu les Toulousains cette saison...