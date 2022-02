Quand le 4e reçoit le 3e et que seulement 3 points séparent les deux équipes au classement, on sait par avance que le duel à suivre promet d’être engagé et disputé… et bien ce match n’a dérogé à la règle, et les Castrais s’imposent dans ce chassé-croisé, notamment en venant exploiter l’indiscipline adverse, et grâce au pied de Benjamin Urdapilleta auteur de la pénalité décisive dans les derniers instants (77e, 19-17). Les Lyonnais venaient pourtant avec beaucoup d’ambition, et visaient un troisième succès à l’extérieur cette saison tout en sachant qu’ils étaient invaincus en 2022. Mais le stade Pierre-Fabre est resté imprenable, comme depuis le début de saison.

Le LOU s’était pourtant mis sur de bons rails au moment de l’essai de Clément Laporte au début du dernier quart d’heure, en venant terminer dans le coin droit une action sur un ballon de récupération, et en étant à la réception d’une longue passe de Sébastien Taofifenua (67e, 16-15). Lima Sopoga ayant transformé dans la foulée, les Rhodaniens ont alors (re)pris l’avantage (68e, 16-17). Ils n’ont finalement pas tenu, en concédant trop de fautes dans leur moitié de terrain, et la faute aussi à une mêlée en difficulté. Le CO a tenu bon en défense, il s’est accroché et a bien bataillé dans les rucks pour venir gratter des ballons précieux dans les moments importants.

Deux équipes dos à dos à la mi-temps

C’est pourtant bien Lyon qui avait dégainé le premier, avec un essai de Jérôme Rey sous les poteaux, suite à un service de Laporte, lui-même à la réception d’une chistera décisive de Couilloud (18e, 0-5). Tandis que Castres a fait preuve de patience pour recoller, abusant certainement des pénaltouches, mais voyant Thomas Combezou aplatir suite à un ballon cafouillé sous une transversale d’Urapilleta (37e, 5-7). Le travail des buteurs a aussi été important, avec un 100% côté lyonnais et un seul raté côté castrais pour l’ouvreur argentin en début de rencontre. Et ce dernier qui a préféré jouer une pénalité à la main après la sirène en fin de duel, plutôt que de pousser pour un essai supplémentaire et tenter de sortir son adversaire du bonus.

Castres et Lyon, qui étaient à égalité à la mi-temps (7-7), sont également désormais à égalité de points (49) au classement. Et le LOU devance le CO au bénéfice de ce point de bonus défensif et de son succès au match aller au Matmut Stadium de Gerland, 30 à 23.