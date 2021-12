Le 13 est un chiffre qui peut porter la poisse. Pas pour Castres. Dans ce duel face au Racing 92, les Castrais pouvaient enchaîner un 13e succès d'affilé à Pierre-Antoine. Et dans une rencontre qui s'est jouée sous un temps humide, les Tarnais ont marquer lors de leurs moments forts, et ont surtout bien défendu.

Ce sont d’ailleurs les Castrais qui sont les mieux entrés dans cette rencontre. Dès la troisième minute de jeu, dans ce duel de prétendant aux phases finales, le Castres olympique a surpris les Racingmen. Après plusieurs charges des avants, Botica a tenté la passe au pied pour Dumora qui a été le plus rapide pour plonger dans l'en-but. Castres a continué de dominer ce premier acte grâce notamment à son paquet d'avant. A force de jouer des pénalités à la main sous les poteaux, c'est Ben Nicholas qui a inscrit le deuxième essai tarnais sous les poteaux (17-3 à la 33e).

La défense de fer des Tarnais

A partir de la demi-heure de jeu, les Racingmen se sont réveillés. Pendant les dix dernières minutes du premier acte, ils ont campé dans les cinq mètres castrais sans trouver la faille. Au retour des vestiaires, les Racingmen ont encore enchaîné les temps de jeu dans les 20m de Castres sans trouver de solution.

Castres a défendu sa ligne comme des morts de faim, tandis que le Racing a commencé à paniquer et à enchaîner plusieurs fautes de main. Après l'orage, au sens propre comme au sens figuré, et après la sirène, le CO a eu la balle de match pour glaner un bonus offensif. Alors que le Racing s'est cassé les dents sur la défense castraise, les Tarnais ont eux trouvés la solution grâce à la percée de Raisuqe et à l'essai de Dumora, deux minutes après la sirène.

Avec cette victoire, les Castrais entrent dans le top 6 et enchaînent un 13e succès d'affilé à domicile. Tandis que les Racingmen enchaînent un troisième échec de rang et ne sont plus dans les places qualificatives.