Paris n’aura donc pas réussi à enchaîner en cette deuxième journée de championnat et les joueurs parisiens pourront s’en vouloir d’avoir souffert de leur indiscipline, marquée notamment par la sortie de Macalou (et de Chilachava pour Castres) à la 62eme minute de jeu. La fin de rencontre aurait pu basculer en faveur des Franciliens, ou tout du moins leur permettre de revenir à 5 petits points de Castres et de repartir avec un petit point de bonus, mais Castres a su faire preuve de solidité et de réalisme en défense.

Le match a commencé sur les chapeaux de roues pour le Castres Olympique, qui a bénéficié d’une première période décisive durant laquelle les tarnais auront finalement inscrit la totalité de leurs 30 points du match. C’est Palis qui a ouvert le score à la 7e minute sur une magnifique passe de Cocagi, permettant à l’arrière de filer dans l’en-but et de marquer en coin.

Cocagi, toujours lui, a marqué le 2e essai castrais à la 35e minute de jeu, et c’est Botitu qui finit le travail et inscrit le 3e et dernier essai de la rencontre pour le CO. Bien aidés par un Julien Dumora en grande forme, les tarnais basculent ainsi avec 20 points d’avance à la pause face aux parisiens, et un regain de confiance dans la musette. Des Parisiens seuls à marquer en deuxième période. Face aux Castrais, Paris n’a pas fait pâle figure pour autant.

Malgré une entame de match difficile pour les franciliens, surpassés par la vitesse et les fulgurances des Castrais, le pilier Roelofse répondait à Palis à la 16e minute en marquant le premier essai parisien et en débloquant ainsi le compteur du Stade Français. Le second essai devra attendre la 46e minute de jeu. A l’entame de la seconde période, un bel enchaînement entre Coville et Hamdaoui permet à Naivalu d’accélérer et de filer dans l’en-but : 30-15 pour les franciliens, et bientôt 30-17 avec la transformation à suivre de Segonds dans l’axe des poteaux.

Une pénalité de ce même Segonds à la 72e minute viendra clore le compteur parisien : 30-20. Mais l’indiscipline parisienne aura sans doute eu raison de leurs espoirs. À la 63e minute, Sekou Macalou et Levan Chilachava se chauffent et finissent tous les deux sur le banc pendant 10 minutes. À 14-14, le jeu finit par se tasser des deux côtés du terrain sans qu’aucune véritable occasion ne viennent faire frémir les tribunes du stade Pierre-Fabre.

Si ce n’est à la toute fin de rencontre, où les Parisiens récupèrent une touche non loin de la ligne des 5 mètres castraise. Mais un geste de nervosité de Pesenti finit par anéantir tout espoir du Stade Français de recoller à 5 points de Castres, pour gratter un petit point de bonus. La pénalité est retournée, Castres tape en touche, fin du match. Le finaliste de la saison dernière signe là une victoire importante sur ses terres et remonte à la 5e place au classement. Le Stade Français, quant à lui, n’arrive pas à enchaîner et repart bredouille de Pierre-Fabre, à la 8e place au classement.