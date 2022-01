Les conditions climatiques n’étaient pas idéales pour assister à un grand match de rugby dans le jeu. Si les Castrais et les Parisiens ont tout de même essayé de faire du jeu tout au long de la rencontre, ils se sont majoritairement jaugés avec du jeu d’occupation au pied ! Indisciplinés, avec notamment cinq pénalités concédées dans la première demi-heure, les joueurs du Stade Français ont eu du mal à amener le danger devant les poteaux castrais lors de la première période.

Ces derniers se sont créés une seule réelle occasion dans ce premier acte, avec un gros effort des avants sur une pénaltouche, suivi d’un coup de pied rasant de Joris Segonds pour Alex Arrate dans l’en-but castrais. Présent derrière sa ligne d’essai Julien Dumora s’est montré plus vif que son adversaire pour aplatir le ballon (34e). Malgré plusieurs possibilités de prendre les points au pied, les hommes de Quesada ont tenté de faire un coup en cherchant directement l’essai, sans réussite.

Un duel entre Botica et Segonds

Portés par les 5 000 spectateurs présents dans les tribunes de Pierre-Fabre, les Castrais ont eux aussi privilégié le jeu au pied en première période, mais se sont également procurés deux grosses situations d’essai avec deux contres ! Après s’être imposé dans les airs, Martin Laveau a parfaitement combiné avec Botitu pour filer à l’essai sur son aile, mais il est finalement repris par un retour salvateur d’Antoine Burban (2eme) ! Bis repetita pour les Castrais à la 35e minute, avec un ballon volé par Josaia Raisuqe sur une mêlée parisienne.

Le troisième ligne fidjien remonte tout le terrain avant d’être finalement repris par le retour de James Hall ! Peu de jeu à la main, c’est donc au pied que le match se joue. Et à la pause, ce sont les Castrais qui mènent, 6-3, grâce à une pénalité de Ben Botica (9eme) et un drop de Julien Dumora (39eme), en face Joris Segonds marqué sur sa seule possibilité (11eme).

Top 14 - Sekou Macalou (Stade français)Midi Olympique

On prend les mêmes et on recommence en seconde période ! Toujours gênées par la pluie, les deux équipes vont se répondre au pied avec des pénalités de Botica (42eme, 48eme et 55eme) et de Segonds (44eme et 58eme). Les échanges au pied ont dominé cette seconde période, les fautes de mains se sont multipliées et la tension du match est montée d'un cran dans les dernières minutes, la faute à des Parisiens dangereux. En difficultés en touche, les Castrais vont perdre des ballons importants et permettre aux joueurs du Stade Français de prendre possession de leur camp dans les cinq dernières minutes.

Antoine Zeghdar effectue un premier sauvetage dans son en-but (77eme) avant des minutes interminables à 5 mètres de la ligne d’essai et la pression mise par la mêlée parisienne. Finalement, les Castrais s’en sortent avec, encore une fois, un ballon volé par Raisuqe après la sirène ! La série d'invincibilité à Pierre-Fabre monte à 16 matchs désormais pour le CO, au terme d’un nouveau match compliqué ! Castres monte sur le podium du Top 14 avant la pause européenne, tandis que les Parisiens repartent de Castres avec des regrets.