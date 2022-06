C'est un derby de feu qui se prépare. Vendredi, Castrais et Toulousains se livreront une bataille sans merci afin de rejoindre la grande finale du championnat de France. Les Tarnais, plus réguliers sur l'ensemble de la saison, ont terminé à la première place du classement.

Et comme l'exprimait Ugo Mola en marge de la victoire toulousaine en demie, leur mental d'acier n'a que peu d'équivalent dans l'Hexagone : "S'ils veulent se faire passer pour des petits, ça va être compliqué : les faits sont là, ils ont terminé premiers. Ils sont aussi les premiers en termes de caractère et d’état d’esprit."

" On a déjà tout dit, tout lu et tout écrit sur cette équipe formidable. Elle est menaçante dans tous les secteurs de jeu "

Dans les colonnes du journal Midi Olympique de ce lundi, l'entraîneur de Castres Pierre-Henry Broncan s'est, sans surprise, dit satisfait de la saison régulière de son équipe. "En ce qui nous concerne, je note déjà qu’il y a une progression. Après avoir échoué de peu à nous qualifier la saison dernière, nous sommes cette fois dans le dernier carré. C’est déjà bien."

Pour transformer l'essai, il leur faudra néanmoins battre Toulouse, samedi. Pas une mince affaire, étant donné que les Rouge et Noir ont dominé le Stade rochelais, pourtant sacré champion d'Europe il y a deux semaines. De quoi, d'ailleurs, susciter l'admiration du coach castrais.

Ce dernier a donné son avis sur le futur adversaire du CO : "On a déjà tout dit, tout lu et tout écrit sur cette équipe formidable. Elle est menaçante dans tous les secteurs de jeu. C’est le principal fournisseur de l’équipe de France et cette équipe est composée de match winners à tous les étages. De plus, le Stade toulousain est très équilibré, avec des avants monstrueux et des trois-quarts capables de prendre des initiatives, de créer des espaces et de marquer des essais sur des ballons de rien."

Sans surprise, Broncan craint notamment la charnière toulousaine : "La charnière est incroyable. Nous l’avons encore vu samedi soir : l’association Ntamack-Dupont a été infiniment supérieure à la paire rochelaise. Ces mecs sont des gagnants. Malgré leur jeune âge, ils maîtrisent toutes les composantes d’un match de rugby. Ils ont la culture de la gagne, de par le passé de leur club et de par leurs performances en équipe de France. Et puis, Antoine Dupont est sans doute le meilleur numéro 9 d’Europe. Il est aussi bon en attaque qu’en défense, il est sûr de lui, il est en confiance, il a de la réussite… Bref, il est très au-dessus du lot." Vendredi soir, à Nice, il incombera donc aux Castrais de le museler, tout en gardant à l'œil ses partenaires.