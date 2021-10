Treizième match consécutif sans défaite pour les Castrais à Pierre-Fabre. Samedi après-midi, le CO s'est imposé face au Biarritz Olympique 38-20. Plus puissants et plus entreprenants que leurs adversaires, les Tarnais ont monopolisé le ballon durant une grande partie de la rencontre. Une possession qui a fait craquer des Basques, incapable d'inverser la pression en deuxième période. Grâce à ce succès à 5 points, les hommes de Pierre-Henry Broncan confortent leur place dans le Top 6.

Sûrs de leur force, les Castrais ont dominé cette rencontre de la tête et des épaules. Dès le début de la rencontre, ce sont eux qui ont planté la première banderille par l’intermédiaire du pilier international Hounkpatin (10e). Mais si les Biarrots n’ont pas tardé à réagir, en infligeant un 10-0 à Castres, le CO n’a pas tremblé. En s’appuyant sur la puissance de leurs avants, les Tarnais ont avancé sur l’intégralité de leur possession.

Un tournant autour de la mi-temps

Si les Castrais se sont imposés logiquement, c’est qu’ils ont parfaitement construit leur succès. Avec un essai juste avant la pause, (40+3) et un juste après le retour des vestiaires (44), le CO a mis un coup au moral des Biarrots qui n’ont jamais réussi à relever la tête. Au contraire, les Basques ont complètement subi la deuxième période. Malgré un essai inscrit, Biarritz n’a que très rarement réussi à sortir de son camp, jouant la majorité du temps dans ses 30m. Face au rouleau compresseur castrais, les Biarrots auront tenu presque une mi-temps notamment par manque de ballon.

Les Tarnais ont préparé de la meilleure des manières le derby qui les attend la semaine prochaine à Toulouse. Pour espérer ramener un résultat, le CO devra s’appuyer sur sa prestation d’aujourd’hui. Malgré le résultat, tout n’est pas à jeter pour les Basques qui ont réussi à être dangereux avec le peu de munitions qu’ils auront eues. Face à Brive, la semaine prochaine, le BO devra relever la tête pour éviter une nouvelle défaite à domicile après celle face à Lyon et Toulouse.