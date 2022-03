Le 5 mars dernier opposait Castres à Montpellier pour le compte de la 20ème journée de Top 14. Pourtant vainqueurs des Héraultais (25-9), le public castrais n'a pas manqué de se faire remarquer. Cité à comparaître devant la Commission de discipline pour "propos injurieux de certains spectateurs à l’égard de l’arbitre lors de la rencontre contre le MHR", le CO n'a toutefois pas reçu la moindre sanction. La réaction immédiate du club et les déclarations du président le lendemain, auraient joué en faveur des Tarnais. Toutefois, en cas de récidive, Castres s'expose à de grosses sanctions comme la suspension de son terrain et une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 euros.