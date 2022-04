Pour cette 22e journée de Top 14, la Ligue Nationale de rugby a mis à la fête les supporters de rugby. Et pour cause. Ce Fan day compile de nombreux derbies dont celui opposant le Castres Olympique et le Stade Toulousain. Et ce choc entre deux clubs rivaux est encore plus passionnant cette saison au vu du classement. Les Castrais, avant cette journée, sont 5e et ne comptent que trois points d'avance sur le 7e. Les Toulousains sont eux sur le podium mais ils ne comptent que trois points d'avance sur Castres. Autant dire que cette affiche est importante pour les deux équipes à plusieurs titres.

Et qui dit match à enjeu dit pression. Ça c'est vu dans le premier acte. Dans un stade Pierre-Fabre plein, les 30 hommes ont commis beaucoup d'approximation en début de match. Des en-avants de part et d'autres ont haché le jeu. Avec le froid et le vent fort, les acteurs se sont concentrés à jouer devant. Les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Les Castrais qui ont débuté avec le vent de face ont tenté de remonter tous les ballons. Et c'est comme ça que Toulouse a ouvert le score en grattant un ballon sur une relance de Dumora (0-3, 12e). Toulouse a joué dans le camp de Castres mais n'a pas trouvé de solution avec le vent. Finalement, juste avant la pause, Fernandez permet aux deux équipes d'être dos à dos (3-3, 35e).

Le bonus défensif toulousain enlevé après la sirène par Botica

La deuxième mi-temps a été différente. Les joueurs se sont libérés et ils ont envoyé du jeu. Et ce sont d’ailleurs les Toulousains, contre le vent, qui ont été les premiers en action. Après de nombreuses charges dans les 22m castrais, Thibaud Flament trouve main-main son compatriote Richie Arnold qui n'a plus qu'à s'allonger pour inscrire le premier essai du match (3-8, 45e). Un essai qui a réveillé les Castrais. Avec le vent dans le dos, les hommes de Pierre-Henry Broncan ont su jouer dans le camp toulousain et faire mal à la défense des Rouge et Noir. C'est d’abord Julien Dumora qui a passé un drop de 40m avant que Gaëtan Barlot, entré à la pause, ne se fasse la malle et inscrive le premier essai castrais (13-8, 50e). Les Castrais ont dominé les Toulousains dans cette seconde période et ils les ont mis à la faute. Ben Botica se faisait plaisir devant les perches (16-8, 57e). Mais Toulouse n'a jamais baissé les bras et est revenu dans ce match. Grâce notamment au décalage parfait de Dupont qui a profité à Mallia (16-13, 63e).

La fin de match est tendue, Toulouse pousse pour égaliser voire aller chercher la victoire, mais c'est finalement Castres, après un superbe 50-22 réalisé par Botica, qui a eu la dernière pénalité. 30m, complètement à gauche, Ben Botica n'a pas tremblé et a enlevé le bonus défensif, après la sirène, aux Toulousains.

Castres s'impose 19 à 13 face à Toulouse et enchaîne un 19e succès de rang à domicile. Avec ce succès, les Castrais remontent sur le podium. Les Toulousains rentrent à vide à Ernest-Wallon avec des regrets.