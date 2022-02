L'un des premiers sujets que le président a souhaité aborder est celui de Louis Carbonel. L'annonce du départ de l'ouvreur a fait l'effet d'une bombe et Bernard Lemaître a souhaité s'exprimer sur les conditions de ce départ : "Parfois la raison doit l'emporter, les décisions ne peuvent pas se prendre qu'avec le cœur et ceci dans l'intérêt de toutes les parties. (il souffle) Parfois, les choix viennent aussi des joueurs. Je n'ai personnellement rien contre lui. On se regarde droit dans les yeux, on se sourit tous les jours. Un peu plus tôt dans la saison, il y a eu des faits qui n'ont pas été à la gloire du club et, c'est vrai, j’ai dit que je me séparerais de ces joueurs-là. Mais je n'ai jamais cité Louis Carbonel." Dans son édition de lundi, Midi Olympique précisait que Carbonel "faisait partie des joueurs frondeurs, qui s'étaient opposés au management de Patrice Collazo. Depuis lors, malgré un contrat qui courait jusqu’en 2024 et la signature d’Anthony Belleau à Clermont, le RCT faisait passer le message aux conseils du joueur qu’il fallait lui trouver un point de chute. Une opportunité pour Philippe Saint-André et le MHR." Des informations que nous confirmons.

Par la suite, le président du RCT affirme que toutes les informations parues dans les journaux ces derniers jours "sont des informations pourries" avant de se justifier : "Etzebeth, je l'ai cité avec Isa comme étant deux joueurs qui symbolisent une chance et en même temps un handicap. Ce sont des internationaux qui peuvent partir quand ils sont appelés par leur sélection. Et pendant ce temps-là, ils manquent au club. Mais en ce qui concerne Etzebeth cela n'a rien à voir avec son départ."

"Il a été suggéré que Jean-Baptiste Gros avait des envies d'ailleurs. Je l'ai eu au téléphone en lui assurant : "Tu es chez nous, personne ne te pousse vers la sortie". Il restera au club. Waisea, faux, archi-faux, rumeurs, colportage : il est engagé avec nous jusqu'en juin 2025 et il prépare son installation. Ollivon : ridicule, faux, il restera à Toulon jusqu'en juin 2025. Villière : faux, archi-faux. Il a même était affecté par l'information qu'il a démentie lui-même". Concernant Waisea Nayacalevu, Midi Olympique confirme toutefois ses informations parues dans son édition du lundi 14 février. Si le Fidjien est bien engagé avec le RCT par un pré-contrat, il est aussi sujet à un fort lobbying de ses partenaires parisiens afin qu'il reste au Stade français. Le club de la capitale pourrait d'ailleurs reprendre la main, à condition de payer la clause de dédit qui figure au pré-contrat (environ un an de salaire).