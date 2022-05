La révélation du dernier Tournoi des 6 Nations, l'international italien Ange Capuozzo va découvrir le Top 14 après quatre saisons avec Grenoble. Voici sa première réaction après sa signature chez les champions de France et d'Europe en titre : "Je suis très heureux d’ouvrir une nouvelle page en signant à Toulouse ! Je ressens énormément d’excitation à l’approche de ce changement dans ma vie personnelle et professionnelle. Je voulais signer dans un club qui me permettrait de me dépasser et je pense avoir choisi l’endroit idéal pour cela".

Né en Isère au Pont-de-Claix, le 30 avril 1999, Ange Capuozzo rejoint le FC Grenoble à l’âge de 11 ans, après avoir débuté le rugby à l’US Deux Ponts. Il y fera ses classes jusqu’en 2019, où il connaîtra sa première apparition dans le groupe professionnel lors d’un match de Top 14 à Pau. Formé en tant que demi de mêlée, il découvre le poste d’arrière en 2019-2020 sous la houlette de Stéphane Glas, mais aussi d’ailier quelques matchs plus tard. Un choix gagnant puisque le jeune franco-italien s’épanouira pleinement dans ses nouvelles fonctions, au point d’être sacré meilleur marqueur de Pro D2 lors de l’exercice 2020-2021 avec dix réalisations.

Cette année, c'est avec la sélection italienne qu'il a le plus brillé. Après sa première sélection contre l'Ecosse où il marque deux essais, il s'est révélé aux yeux du grand public lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations contre le Pays de Galles. Ce jour-là il a mystifié la défense galloise amenant l’essai de la victoire qui rentrera certainement dans l’histoire du rugby italien. Une action sur laquelle les spectateurs ont pu observer ses différentes qualités. Vitesse, crochets de feu, sens du jeu et altruisme. Capuozzo complète un marché des transferts déjà bien garni du côté du Stade toulousain. En effet Toulouse a déjà officialisé l'arrivée de Melvyn Jaminet. Pierre-Louis Barassi a annoncé sa signature dans les colonnes du Midi olympique. Les arrivées d'Alexandre Roumat et d'Arthur Retière restent encore des secrets de polichinelle.