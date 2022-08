Cette saison, Maxime Machenaud et Camille Lopez formeront une charnière d'expérience du côté de Bayonne. Les deux anciens internationaux sont respectivement arrivés du Racing 92 et de Clermont, avec pour ambition de maintenir le club basque en Top 14.

Dans un entretien accordé au journal Midi Olympique paru ce vendredi dans les kiosques, les deux stratèges sont revenus sur les raisons de leur choix. Et la passion que peut générer l'Aviron bayonnais a forcément pesé dans la balance. "Bayonne, c'est une ville et un public rugby, assure Machenaud. Une atmosphère particulière, à chaque fois que j’ai eu l’occasion d’y jouer. Après, je découvre. C’est un club historique, de très grands joueurs y sont passés. J’en ai parlé récemment avec Joe Rokocoko et il ne m’en a dit que du bien. Il m’a aussi dit que le Pays basque était un lieu magnifique pour vivre et jouer."

Pour l'ouvreur Camille Lopez, enfant du département, c'est une sorte de retour aux sources : "Petit, je jouais à Mauléon et Bayonne a toujours été un club phare de la région. Ce public, cette ferveur... Je suis venu voir des matchs quand j’étais gamin et, forcément, ça m’attirait. Ce club mérite le Top 14. Il y a de belles choses à faire avec ce public, ce stade qui est en train de se construire. Maintenant, je connais aussi la difficulté de ce championnat."

Et à l'ancien Clermontois d'ajouter : "L’Aviron, c’est un grand club de rugby avec un grand public. Une grosse ferveur, un gros engouement sur la région. L’équipe a fait le job, l’an dernier, en remontant en Top 14. Maintenant, le but est d’y rester."