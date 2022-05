Des nouvelles rassurantes pour Melvyn Jaminet

"Ça n'a pas l'air trop grave", a rassuré l'arrière international de Perpignan Melvyn Jaminet, sorti au bout de dix minutes de jeu dimanche, lors de la défaite contre Castres pour le compte de la 25e journée de Top 14. "Je suis mal retombé. Je pense que c'est une hyper extension (d'un genou, ndlr). On n'a pas voulu prendre de risques. D'après les premiers diagnostics, ça n'a pas l'air trop grave", a confié le joueur catalan sur Canal+. "Mais on va faire des examens approfondis demain. J'espère que ce n'était pas mon dernier match avec l'Usap", a-t-il ajouté.

" Acebes : "l'essai de pénalité est très sévère" "

Mathieu Acebes, capitaine de Perpignan: "On n'est pas exempts de tout reproche sur cet essai que l'on encaisse juste avant la mi-temps alors que l'on était devant, mais je pense quand même que l'essai de pénalité est très sévère. Contre une équipe comme Castres, qualifiée pour le Top 6, on ne peut pas jouer autant de minutes en infériorité numérique, se montrer aussi indisciplinés. Maintenant, on est focus sur le match de barrage (contre le finaliste de Pro D2)"

Les ambitions assumées du Castres olympique

Pierre-Henri Broncan (manager de Castres) : "On a fait un match brouillon, avec des conditions difficiles, un ballon humide. Une victoire même sans bonus aurait suffi à notre bonheur. On est qualifiés, on a quinze jours pour bien préparer Pau et oui, on a des ambitions. Le CO est ambitieux. Si on est juste contents d'être qualifiés, on sera vite éliminés"

Thomas Combezou (centre de Castres): "On savait à quoi s'attendre contre une équipe de Perpignan qui pouvait se sauver en gagnant ici. Le match a été compliqué et sans doute que l'on a surjoué dans notre camp quand on menait 11-3 en première période. Maintenant, on ne va pas se fixer de limites: barrage, demie, on verra bien, on va essayer de perturber un peu tout ça dans des phases finales où il n'y a plus que des grosses équipes".