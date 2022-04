Le CV :

Maxime Lucu

À 29 ans, le natif de Saint-Jean-de-Luz enchaîne bonnes prestations sur bonnes prestations. Formé au SPUC, le Club de Saint-Pée-sur-Nivelle à côté de chez lui, il grandit sur les traces de son grand frère, Ximun. Mais contrairement à son ainé qui joue sur la ligne arrière, lui préfère l'odeur des passes, des rucks, des mêlées et des pénalités. En 2011, lord d'un match de l'Entente de la Nivelle, rassemblant des jeunes des clubs voisins, il est repéré par le Biarritz Olympique. Là-bas, il y passera professionnel trois ans plus tard et deviendra même capitaine au jeune âge de 23 ans. L'ascension est fulgurante, si bien qu'en 2019, il signe à Bordeaux pour remplacer un certain... Baptiste Serin. En concurrence, comme son prédécesseur, avec Yann Lesbourgues, il s'impose petit à petit dans l'effectif bordelais, jusqu'à atteindre un niveau suffisant pour être sélectionné avec l'équipe de France. Il y devient la doublure de luxe d'Antoine Dupont. En novembre 2021, Lucu dispute son premier match sous le maillot bleu et remporte même le Tournoi des 6 Nations cette année.

Tournoi des 6 Nations - Maxime Lucu (XV de France)Icon Sport

Baptiste Serin

Comme son homologue basque lui aussi vient d'une terre de rugby. Né à La Teste-de-Buch, le jeune Baptiste commence dans le club Parentis-en-Born, dans les Landes, où il y reste douze ans. Cette longue fidélité prend fin en 2009, lorsque le Girondin rejoint les équipes de jeunes du CA Bordeaux Bègles. Finalement, c'est en 2012 que Serin dispute son premier match professionnel, face au London Irish, en Challenge Cup. Cette même année, il est sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Le demi de mêlée gravit les échelons à toute vitesse et rien ne semble lui résister. Au cours de la saison 2014-2015, il devient titulaire à l'introduction. Un an plus tard, il connaît sa première sélection et inscrit ses premiers points avec les Bleus lors du large succès face aux Pumas (0-27). Assoiffé de nouveaux défis, il s'en va pour Toulon, en 2019, après avoir disputé 124 matchs et marqué 463 points à l'UBB. Régulièrement blessé depuis la saison dernière, il semble enfin revenir pour de bon.

Top 14 - Baptiste Serin (Toulon)Icon Sport

Les points forts de Maxime Lucu

L'ancien biarrot est d'une polyvalence à toute épreuve. Deuxième dans la hiérarchie en Équipe de France, il n'a pas peut-être pas la folie exacerbante d'un Antoine Dupont mais possède de nombreuses qualités. Il joue comme un métronome, toujours juste, presque jamais faux et possède notamment un excellent jeu au pied. Très expérimenté, il contrôle le jeu selon les physionomies des matchs, semble insensible à la pression et apporte de la sérénité sur le terrain.

Les points forts de Baptiste Serin

C'est un leader né, un brin "casse-couilles" quand il faut l'être, et possède de la vista, beaucoup même. Un critère peut-être insignifiant mais au combien précieux dans certaines situations. Tout comme Lucu, le demi de mêlée toulonnais peut compter sur son jeu au pied, même s'il bute moins que son compatriote à Bordeaux. Bref, Serin est instinctif, il sait dynamiter des matchs et faire jouer ses coéquipiers.

L'avis de Rugbyrama

Sur le papier difficile de les départager tant ils peuvent se ressembler. Bien que Lucu soit plus âgé de deux ans, il a couru sur les traces de Serin. D'abord en le remplaçant à Bordeaux, puis en Équipe de France en tant que doublure de Dupont. Les deux se serviront de leur expérience pour tenter de faire basculer la rencontre de dimanche dans un sens ou dans l'autre. Maxime Lucu affiche une bonne forme. Lui et ses coéquipiers ont retrouvé le sourire après la victoire à Montpellier le week-end dernier. Pour autant, tous les doutes ne se sont pas dissipés. Face à lui, Baptiste Serin surfe sur la bonne dynamique du RC Toulon qui reste sur quatre victoires de rang. Le duel sera immense aussi bien entre Bordeaux et Toulon qu'entre les deux demis de mêlée. Toutefois, léger avantage à Lucu qui reste sur une excellente performance à Montpellier, où il a été irréprochable dans l'exercice du but et a passé la pénalité de la gagne.