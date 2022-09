Le CV :

Nolann Le Garrec

Phénomène de précocité, Nolann Le Garrec a fait ses débuts professionnels contre le Stade Toulousain il y a deux ans, alors âgé de 18 ans. Depuis, le numéro 9 d'origine bretonne s'est imposé dans l'effectif des Racingmen. Sur la feuille de match à 20 reprises lors du dernier exercice, Le Garrec a su gagner la confiance du staff Ciel et Blanc et a été titularisé pour les grandes échéances, comme le barrage face à Bordeaux ou la demi-finale de Champions Cup contre La Rochelle. Appelé par les Bleus pour la tournée au Japon, il n'a pas eu la chance de disputer la moindre minute. Mais même si sa première cape n'est toujours pas arrivée, il peut légitimement espérer participer au Mondial 2023 en cas de très bonne saison.

Baptiste Couilloud

Pur produit de la formation lyonnaise, Baptiste Couilloud est devenu au fil des saisons un des numéros 9 reconnus du championnat français. Avec plus de 100 matchs disputés sous les couleurs du LOU et la bagatelle de 212 points inscrits, le demi de mêlée de 25 ans a été convoqué par l'équipe de France a plusieurs reprises, notamment pour la dernière tournée estivale. Sélectionné pour la première fois avec les Bleus à l'occasion du Tournoi des VI Nations 2018, Baptiste Couilloud est depuis appelé par intermittence par le staff tricolore. Dans le groupe des Bleus lors du Grand Chelem 2022, il n'a pas joué durant le Tournoi. Pour lui aussi, une saison réussie pourrait être synonyme de billet pour la prochaine Coupe du monde.

Le point fort de Nolann Le Garrec :

Doté d'un gabarit atypique, 1m75 pour 75 kg, Nolann Le Garrec séduit par sa maturité et sa capacité à faire rayonner un collectif malgré son jeune âge. Pouvant dynamiser le jeu grâce à sa bonne qualité de passe et son jeu au pied précis, il est décrit par certains comme un successeur de Morgan Parra et d'Antoine Dupont, capable de changer le cours d'un match grâce à sa lecture du jeu et sa maîtrise technique.

Le point fort de Baptiste Couilloud :

Tout juste auréolé du titre de meilleur marqueur d'essai du championnat, Baptiste Couilloud impressionne par ses aptitudes physiques. Rapide, vif et capable d'exploits individuels, le joueur du LOU a franchi la ligne à onze reprises la saison passée en seulement seize matchs ! Très bon finisseur, il a inscrit son premier essai de la saison la semaine dernière contre La Rochelle et a par la même occasion prouvé qu'il était candidat à sa propre succession pour le titre de meilleur marqueur.

L'avis de Rugbyrama :

Tous les deux défaits la semaine dernière, le LOU et le Racing 92 se retrouvent samedi sur la pelouse de La Défense Arena. Pour Baptiste Couilloud et Nolann Le Garrec, cette rencontre pourrait se révéler déterminante à plusieurs niveaux. Alors que les deux équipes cherchent encore leurs automatismes, s'imposer face à un potentiel concurrent au Top 6 lancerait définitivement la saison. D'un point de vue plus personnel, les deux vis-à-vis qui sont en concurrence direct pour le Mondial 2023 voudront faire forte impression. Et à ce petit jeu, la gestion du jeu et la qualité technique de Nolann Le Garrec, qui évolue à domicile, devraient faire la différence.