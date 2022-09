Le CV :

Camille Chat : années après années, il est devenu le talonneur emblématique du Racing 92. Il découvre le monde pro avec les Ciel et Blanc en 2015, l'année de ses 20 ans, depuis il a disputé 85 rencontres (pour 17 essais) de Top 14 avec le club francilien. Il s'impose immédiatement dans le groupe et prend part à 22 matchs de championnat dès la première saison (9 en tant que titulaire). À 26 ans, il est devenu le numéro incontestable du Racing avec qui il est champion de France en 2016.

Sur le plan international Camille Chat c'est pour l'instant 37 sélections avec les Bleus, une belle performance. Mais le talonneur n'a jamais réussi à s'imposer en tant que numéro un, il est souvent utilisé en tant qu'"impact player" un rôle qui lui convient (il n'a connu que 9 titularisations avec le XV de France).

Gaëtan Barlot : De son côté le talonneur castrais a fait ses classes en Pro D2 à Colomiers. Il découvre le monde professionnel lors de la saison 2017-2018 à l'âge de 20 ans. Il dispute 37 matchs en deuxième division avant de rejoindre Castres lors de la saison 2020-2021 où il devient très vite un titulaire indiscutable. Il a depuis pris part à 47 rencontres de Top 14 et marqué sept essais.

Lors de sa première saison dans l'élite, il tape directement dans l'œil de Fabien Galtié et dispute ses premières minutes sous le maillot bleu lors de la tournée d'été en Australie. Avec 220 minutes jouées avec le XV de France reste au moins le troisième choix dans la hiérarchie des talons bleus, derrière Marchand et Mauvaka.

Les points forts de Camille Chat

On en parlait, si Camille Chat (1,78m, 101kg) a souvent eu le rôle d'impact player avec les Bleus, c'est justement parce que de l'impact, il en a. Véritable boule de muscle de 100 kg, il use les défenses avec sa puissance combinée avec une vitesse de pointe remarquable pour un talonneur. Son physique lui permet également d'être un excellent gratteur, souvenez-vous le ballon gratté qui offre la victoire à la France contre le Pays de Galles lors du Tournoi 2020.

Les points forts de Gaëtan Barlot

Lui aussi est puissant et rapide, le talonneur castrais sait tout aussi bien casser des plaquage, mais le style est différent. Moins imposant que son adversaire du jour, Gaëtant Barlot (1,84m, 107kg) avance mais laisse plus de place à l'évitement que Chat. Le truc en plus c'est sa capacité à marquer des essais, en deux saisons le talonneur a passé la ligne 8 fois pour le Castres olympique.

L'avis de Rugbyrama

On pourrait appeler cela "le duel des numéros 3". Non pas pour le numéro qu'ils ont dans le dos mais pour la bataille hiérarchique en équipe de France (avec Pierre Bourgarit). Sur les deux dernières années Chat et Barlot n'observent tout de même pas les mêmes trajectoires. Pour le Racingman l'ascension a été fulgurante mais semble se calmer, le joueur stagne et ne parvient pas à passer le cap supérieur. Il reste tout de même l'un des moteurs de son équipe. De son côté, le Castrais connaît une explosion plus lente mais aussi plus récente. Ce match permettra de voir lequel surf sur la meilleure dynamique, pour l'instant avantage Barlot.

Par Pierre Magne.