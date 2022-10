Habituellement, les compositions d'équipe des clubs de Top 14 sont annoncées vingt-quatre heures avant le coup d'envoi de leur rencontre. Pour son duel face à Brive, Toulon a pris les devants et a déjà dévoilé sur ses réseaux sociaux la titularisation de Cheslin Kolbe ! Le champion du monde en titre va faire son grand retour sur les pelouses ce week-end. Il sera aligné sur l'aile droite varoise avec le numéro quatorze dans le dos.

L'ancien joueur du Stade toulousain n'a plus chausser les crampons depuis le 20 juillet dernier et un test-match disputé avec les Springboks face au pays de Galles. Ce jour-là, Cheslin Kolbe avait dû quitter ses partenaires dès le premier acte à cause d'une fracture de la mâchoire.

Le dernier match de Kolbe avec Toulon date du 5 juin dernier, date de la dernière journée du Top 14 saison 2021/2022. C'était lors d'une défaite toulonnaise sur la pelouse du Racing 92. Lors de son premier exercice sous la tunique varoise, le Sud-Africain a disputé dix rencontres de championnat, toutes en tant que titulaire, et trois partie de Challenge Cup. Il était notamment aligné lors de la finale perdue face à Lyon.