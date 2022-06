Les notes de l’Union Bordeaux-Bègles

Romain Buros : 7,5/10

Bien présent sous les ballons hauts, l’arrière a livré un match sérieux, appliqué et fut le joueur de l’UBB qui a battu le plus grand nombre de défenseurs (4). Il a mis sa vitesse de pointe en évidence sur son essai marqué après un coup de pied rasant de Seuteni, et a adressé une passe décisive à Woki. Remplacé par Trinh-Duc qui entra à l’ouverture et Jalibert glissa à l’arrière.

Maxime Lucu : 9/10

Un match XXL du Tricolore, qui a été le vrai patron du jeu de l’UBB. D’emblée, il a occupé le camps adverse par son jeu au pied long et précis. Auteur d’une percée de 50 mètres après une pénalité rapidement jouée qui amena le premier essai de la partie, marqué par Cordero. Tout au long de la partie, il a dynamiser le jeu de son équipe et a communiqué son envie débordante à ses coéquipiers. Il a parachevé son œuvre par un gigantesque 50-22 à la 67ème minute. Il est sorti sur une immense ovation du stade de Chaban-Delmas. Laquelle était totalement méritée. Remplacé pour Yann Lesgourgues.

Les notes du Racing 92

Ben Volavola : 3/10

Il s’est montré plutôt à l’aise en début de match, amenant une pénalité sur sa première prise d’initiative. Il a ensuite alterné le bon et moins bon, concédant une touche dans ses 22 mètres, manquant une passe, envoyant un ballon directement en touche, commettant un en-avant devant ses vingt-deux mètres. Remplacé par Antoine Gibert à la 70e minute.

Ibrahim Diallo : 3/10

Le troisième ligne aile n’a pas évolué à son niveau habituel. Une prestation décevante tant il avait été performant pendant la saison, perdant trois ballons en route. Il a été remplacé à la 58e minute par Anthime Hemery.