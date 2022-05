C’est une page de l’histoire castraise qui s’apprête à se tourner. À la fin de la saison, le numéro 9 tarnais Rory Kockott (35 ans, 11 sélections) prendra sa retraite sportive, après onze années passées à défendre les couleurs du CO, marquées notamment par deux titres de champion de France (2013, 2018). Dimanche soir, alors qu’on aurait pu penser qu’il disputerait au moins quelques minutes, en guise de dernière sortie dans son jardin de Pierre-Fabre, il n'en a rien été.

Son entraîneur, Pierre-Henry Broncan, a préféré privilégier la forme du moment pour ce match disputé contre Perpignan (28-12), alignant plutôt les concurrents de Kockott sur la feuille de match, à savoir Jérémy Fernandez (25 ans) et Santiago Arata (25 ans). Ainsi, le technicien a privilégié le sportif à l’affect, alors que Castres, actuellement troisième du Top 14, lutte pour une place dans le top 2.

" Sportivement, c’est un championnat tellement dur qu’on met les meilleurs sur le terrain. Pour gagner les matchs. "

Pour expliquer les raisons de son choix, il a notamment pris en exemple la défaite concédée par le CO lors de la dernière journée de la saison 2018-2019, à Pierre-Fabre, face à Toulon.

"C’était le dernier match de Yannick Caballero. Le club lui avait rendu hommage, il avait joué et on avait laissé Anthony Jelonch sur le bord, même pas remplaçant, introduit Broncan. Est-ce que Yannick aurait préféré l’hommage ou se qualifier ? Voilà, je ne voulais vraiment pas mettre l‘accent sur ce dernier match, parce que d’abord, on peut revenir ici en barrage, et aussi parce qu’on a une saison à enjeu."

Face à l’Usap, l’emblématique demi de mêlée du Castres olympique, qui a irrité nombre adversaires du championnat pendant plus de dix ans, a donc du se contenter des acclamations du public tarnais lorsque sa trogne apparaissait sur les écrans géants du stade. "On a deux demis de mêlée aujourd’hui, Jérémy Fernandez et Santiago Arata, qui sont d’excellents demis de mêlée et qui sont passés devant Rory dans la hiérarchie", justifie l’entraîneur tarnais.

Et de poursuivre : "Après, je regrette bien sûr, parce que Rory a passé onze saisons au club, qu’il a énormément apporté et qu’il va continuer à apporter. Mais aujourd’hui, sportivement, c’est un championnat tellement dur qu’on met les meilleurs sur le terrain. Pour gagner les matchs".

Alors que ses proches étaient également présents au stade pour la dernière du club en phase régulière, Kockott peut encore espérer porter le maillot tarnais avant que la saison ne se termine, même s’il a pris du retard sur ses concurrents.

"La saison n’est pas finie. Ce n’est pas le dernier match. Rory va postuler pour les autres rencontres. Et la saison prochaine, il va rester dans l’entourage du club." Ce n’est donc qu’un au revoir.