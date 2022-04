Pierre Fabre, un bastion imprenable. Le Castres olympique n'a jamais connu la moindre défaite dans son antre, cette saison en championnat. Les Tarnais comptent bien poursuivre cette série d'invincibilité (10 victoires, 1 nul). Pour cela, il va falloir se défaire d'une formation clermontoise, samedi après-midi (14h15), afin d'entrevoir un dixième succès de rang à la maison.

Pour l'heure, le CO pointe à la quatrième place du championnat et une victoire à trois journées du terme demeure primordiale afin d'accéder aux phases finales. Seulement, en face se dresse une équipe clermontoise à la lutte également pour le top 6, mais dans une position bien moins confortable. "L’ASM sera samedi un match capital. Nous savons que les Clermontois ont aussi une qualification à accrocher, ils vont vouloir combattre et venir gagner à Pierre Fabre. C’est une équipe toujours très solide devant, avec de beaux arguments derrière. Ils ont un effectif très profond avec des joueurs de classe internationale dans toutes les lignes et de toutes générations. C’est une équipe très dangereuse qui arrive samedi.", affirme Pierre-Henry Broncan, l'entraîneur du CO au club.

Un 16ème homme indispensable

Durant cet exercice 2021-2022, les pensionnaires de Pierre Fabre ont pu grandement compter sur leur public. Cette invincibilité à domicile, se révèle alors peu anodine. "On attend du monde, je sais que le public qui nous a porté contre le Stade Toulousain va jouer un rôle essentiel. Je me souviens de l’an passé, nous avions pris 40 points à huis clos ici, et 60 là-bas. Quand on a battu Toulouse, on le doit bien sûr à la performance de nos joueurs mais aussi grâce à notre public qui a été omniprésent pendant 80 minutes. Aujourd’hui, c’est super important de recevoir Clermont à domicile avec nos supporters", poursuit-il.

En cas de succès, les Olympiens se rapprocheraient plus que jamais des deux premières places, synonymes de demi-finale à domicile, surtout au vu du calendrier relativement favorable qui les attend. Broncan le sait et place tous ses espoirs sur ses hommes : "Il faut que l’on se surpasse tout le temps, que l’on donne notre maximum. C’est ce que l’on attend de nos joueurs samedi, qu’ils soient transcendés par l’événement. C’est une super opportunité pour le club, pour nos joueurs et pour notre ville d’être toujours dans les 6 à 4 journées de la fin et d’avoir une opportunité d’y rester encore samedi soir. Un immense défi nous attend, tous ensemble". Au vu de la frustrante saison passé, avec une septième place à la clé, à un point du top 6, les Bleu et Blanc auront plus qu'à cœur d'en faire partie, cette année.